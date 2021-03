Minister Krajčí podá svoju demisiu už dnes. Nechce, aby bol termín jeho odchodu zámienkou na povalenie vlády

Minister zdravotníctva Marek Krajčí podá v piatok svoju demisiu. Nechce, aby termín jeho odchodu bol ďalšou zámienkou na povalenie vlády. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí končí vo funkcii. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že dve menšie koaličné strany podmienili zotrvanie vo vláde jeho demisiou. Dodal, že nechce robiť “obštrukcie” a nie je prilepený na svojej stoličke. Ešte včera na tlačovej konferencii komunikovali, že z funkcie by mal odchádzať postupne a ešte niekoľko týždňov by mal Krajčí pomáhať novému šéfovi rezortu. Dnes Marek Krajčí zverejnil status, v ktorom oznámil, že demisiu podá dnes.

Nechcem, aby termín môjho odchodu bol zámienkou pre povalenie vlády. Dnes podám demisiu. Ďakujem za vašu podporu v neľahkom boji s neviditeľným nepriateľom. Veľmi si ju vážim. Uverejnil používateľ Marek Krajčí Štvrtok 11. marca 2021

Premiér Igor Matovič (OĽANO) ocenil jeho prácu v rezorte. Dodal, že koalícia bola blízko svojmu rozpadu. Krajčího odstúpenie považuje Matovič za najabsurdnejšie v dejinách. Veľakrát bol podľa neho opustený “ako prst” v boji za životy a zdravie ľudí. “Chcem, aby nový minister alebo ministerka bola v týchto ťažkých časoch pre Slovensko spoločne so súčasným ministrom niekoľko týždňov spolu v úrade, aby prechod moci a zodpovednosti bol plynulý tak, aby sa to nedotklo ochrany zdravia a životov,” doplnil včera Matovič. Premiér by chcel, aby Krajčí odišiel, až keď sa rozbehne očkovanie Sputnikom V. Meno nového ministra ešte nepovedali, Matovič nepotvrdil, či to bude súčasný štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek.