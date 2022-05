Milovníci kávy žijú podľa vedcov o niečo dlhšie. Dokonca aj tí, ktorí ju pijú s cukrom

O benefitoch kávy sa diskutuje už desaťročia. Slúžiť môže nielen na to, aby vás ráno nakopla a pomohla vám prežiť náročné doobedie v plnom pracovnom nasadení. Odborníci zistili, že ľuďom, ktorí pravidelne konzumujú tento nápoj, hrozí nižšie riziko predčasného úmrtia. A to dokonca aj takým, ktorí si do nej radi pridajú cukor.

Milovníci kávy žijú dlhšie

Ľuďom, ktorí pravidelne pijú kávu, či už s cukrom alebo bez neho, hrozí nižšie riziko predčasného úmrtia. Ako píše portál The Guardian, ročne ľudia po celom svete vypijú milióny šálok kávy. Už predchádzajúce výskumy poukazovali na to, že konzumácia kávy znižuje riziko vzniku chronických ochorení pečene, pomáha v boji s niektorými druhmi rakoviny a dokonca aj s demenciou.

Čo sa týka predčasného úmrtia, vyhli sa mu ľudia, ktorí pili mletú kávu, instantnú kávu, ale aj takí, ktorí pili kávu bez kofeínu. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Annals of Internal Medicine, čínski vedci zhromaždili údaje od 171 000 milovníkov horkého nápoja. Zbierali informácie týkajúce sa genetiky, životného štýlu (fajčenie, BMI, množstvo fyzickej aktivity…), zdravotného stavu, ale aj stravovacích návykov, konkrétne návykov týkajúcich sa pitia kávy.

Netreba zabúdať na pohyb či kvalitný spánok

Britská BioBanka zbiera údaje od ľudí už od roku 2006. Za ten čas sa jej súčasťou stali informácie od 500 000 jedincov. Čínski odborníci sa zamerali na údaje získavané od roku 2009. Počas obdobia trvania výskumu zomrelo 3 177 participantov. Až o 29 % nižšie riziko predčasného úmrtia postrehli vedci u ľudí, ktorí pili 2,5 až 4,5 šálok kávy denne. Ak si do nej participanti pridávali cukor (samozrejme, primerané množstvo, nie 5 lyžičiek), podobný benefit bol pozorovateľný pri 1,5 až 3,5 šálkach kávy denne. Nie je jasné, aký vplyv na dĺžku života mali v tomto prípade umelé sladidlá.

Niektorí odborníci sú však skeptickí a neveria tomu, že naozaj stačí len piť každý deň kávu. Poukazujú na to, že ľudia, ktorí kávu pijú, zvyčajne holdujú o niečo zdravšiemu životnému štýlu ako tí, čo sa jej vyhýbajú. Je potrebné brať do úvahy obrovské množstvo rôznych faktorov a je nevyhnutné vykonať ďalšie výskumy.

Samozrejme, aj keď káva môže mať benefity, s jej pitím by sme to preháňať nemali. To však platí napríklad aj pri pití čaju. Cukor by sme sa mali snažiť obmedzovať a ak chceme žiť dlhšie, nesmieme zabúdať ani na zdravú stravu, dostatok kvalitného spánku a pohybu.