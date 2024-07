Milované more v Chorvátsku je brutálne teplé: Padol nový rekord, takúto teplotu tu voda ešte nemala

V obľúbenom Chorvátsku aktuálne vládnu vysoké teploty a ako informuje portál iMeteo, teplota mora je tu najteplejšia za posledné roky. Padol tu dokonca nový rekord.

Minulý pondelok v Dubrovníku na juhu Chorvátska namerali teplotu morskej vody až 29,7 °C, čo predstavuje rekordné hodnoty. Toto meranie pokorilo rekord z roku 2015, kedy na ostrove Rab namerali teplotu vody v mori 29,5 °C, vysvetľuje portál o počasí. Súvisí to s vysokými teplotami, ktoré aktuálne sužujú Balkán a atakujú až 40 °C.

Najteplejšie pri Jadrane je niekde inde

Napriek tomu najteplejšie Jadranské more nie je v Chorvátsku, ale na severe Talianska, kde stúpa až nad 30 °C. Čo sa týka Chorvátska, je to práve spomínaný Dubrovník, prípadne Zadar a jeho okolie.

Ak nepatríte medzi fanúšikov takejto horúcej vody v mori, no chcete vycestovať do Chorvátska, radšej sa vyberte do Rijeky alebo Primoštenu, kde je jeho teplota o niečo nižšia, má približne 26 °C. Čo, samozrejme, tiež nie je vôbec málo.