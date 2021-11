Milióny obrovských inváznych pavúkov zaplavili jeden štát v USA. Pravdepodobne sa rozšíria aj ďalej

Ten, kto má problémy s prítomnosťou pavúkov, by mal americký štát Georgia obchádzať oblúkom. Milióny obrovských jedincov totiž zaplavili štát a doslova ho zaplietli do svojich sietí.

Verandy, elektrické vedenia, poštové schránky či záhony vo viac ako 25 okresoch severnej časť štátu Georgia zahalili husté siete pavúkov Trichonephila clavata, teda invázneho druhu pochádzajúceho z východnej Ázie.

Množstvo pavúkov prekvapilo

Prvý jedinec tu bol pozorovaný už v roku 2014, uvádza portál Science Alert. Pravdepodobne sa do Georgie dostal v prepravnom kontajneri, uvádza Rick Hoebeke z prírodovedeckého múzea v Georgii.

Od tej doby sa populácia a rozsah pavúkov v celom štáte neustále zvyšuje, no aj vedcov samotných prekvapil tohtoročný počet pavúkov. Will Hudson, entomológ z univerzity v Georgii povedal, že jeho veranda sa stala nepoužiteľnou po tom, ako bola zahalená prikrývkou z pavučiny. Tvrdí, že už zabil 300 pavúkov. Minulý rok ich tam mal desiatky, tento rok sú to stovky.

Pavúky Trichonephila clavata majú svoj domov v Číne, na Taiwane, v Japonsku a v Kórei. Hoci sú jedovaté, nepredstavujú riziko. Jed používajú iba na znehybnenie koristi, ktorú chytia do siete. Síce môžu uhryznúť, ich kusadlá nie sú dostatočne silné na to, aby prehryzli kožu človeka či srsť napríklad mačky alebo psa. To sa však stať môže, avšak pokiaľ človek nemá alergiu, nemal by nastať žiadny problém.

Sú v podstate užitočné

Väčšina týchto pavúkov zahynie do konca novembra, medzitým však nakladú vajíčka. Odborníci predpokladajú, že pavúky by sa mohli rozšíriť aj do ďalších štátov. Samice znášajú až 400 vajíčok, ktoré sú spolu spradené. Keď sa na jar vyliahnu, letia vetrom pomocou vystreleného pramienka siete a putujú tak na obrovské vzdialenosti.

Mnoho inváznych druhov má tendenciu destabilizovať ekosystémy, do ktorých vstupujú, ale niektorí vedci sú aj optimistickí, že pavúky môžu byť aj výhodou. Entomologička Nancy Hinkleová povedala, že tieto pavúky zabíjajú komáre, muchy či invázne ploštice, ktoré poškodzujú úrodu a nemajú prirodzeného nepriateľa.

“Tieto pavúky nám ponúkajú vynikajúce príležitosti na potláčanie škodcov prirodzeným spôsobom, bez chemikálií, takže sa snažím ľudí presvedčiť, že mať okolo seba milióny veľkých pavúkov je dobrá vec,” povedala Hinkleová.