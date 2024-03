Miliardár sľubuje, že postaví Titanic II: Bude ho to stáť šialené peniaze, chce v ľuďoch oživiť dobré hodnoty a dosiahnuť mier

Miliardár Clive Palmer sa na dôchodku asi nudí. Rozhodol sa preto, že postaví Titanic II, ktorý bude podľa jeho slov oveľa lepší ako pôvodný Titanic. Nie je to však prvýkrát, rovnaký sľub dal verejnosti už aj pred 10 rokmi.

Miliardár a banský magnát Clive Palmer prisľúbil, že postaví Titanic II. Toto plavidlo bude podľa jeho slov „oveľa, oveľa lepšie ako pôvodné“, píše The Guardian. Palmer si v stredu prenajal miestnosť v Opere v Sydney, aby svetu oznámil, že jeho vízia postaviť repliku zaoceánskeho parníka, sa konečne uskutoční. Takýto sľub ale nedáva prvýkrát. Podobnú tlačovú konferenciu usporiadal už pred 10 rokmi v hoteli Ritz v Londýne.

