Meteorológovia zverejnili prvú predpoveď na zimu 2024. Počasie bude podľa nich desivé, koľko snehu napadne?

Meteorológovia zverejnili prvú predpoveď na tohtoročnú zimu a mnohí odborníci sú zdesení. Zdá sa, že jav La Niña bude pôsobiť naplno už túto jeseň, ale ako informoval portál TN.Nova, môže spôsobiť aj množstvo extrémov.

Medzi extrémami sú aj nízke teploty a tiež ďalšie rôzne javy. Americkí klimatológovia z Climate Prediction Center hovoria, že je až 66-percentná šanca, že La Niña začne medzi októbrom a novembrom a na 74 percent bude na severnej pologuli pôsobiť medzi novembrom a januárom 2025.

Čo vyvolávajú tieto javy?

Portál The Weather Outlook tvrdí, že to znamená chladnejšiu zimu. Kým El Niño do Európy prináša teplé zimy, La Niña zase chladnejšie, no oba javy znamenajú extrémne počasie v daných oblastiach. Ich účinky však bývajú obrátené. Neisté je, v ktorých častiach sveta bude jav pôsobiť silnejšie a v ktorých slabšie. V Európe bývajú vplyvy menšie ako v Severnej Amerike.

La Niña tiež spôsobuje väčšiu vlhkosť, a teda v zime aj viac snehu.