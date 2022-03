Mestá Luck, Dnipro a Ivano-Frankivsk hlásia útoky. Nálety zasiahli továreň, bytovku, výbuch nastal aj pri škôlke

Z ukrajinských miest Luck a Dnipro hlásia výbuchy. Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že ani jedno z miest dosiaľ nečelilo priamemu ostreľovaniu ruských síl. Ostreľovanie tiež hlásia z Ivano-Frankivsku na juhozápade Ukrajiny.

Starosta Lucku na severozápade Ukrajiny potvrdil, že výbuchy nastali pri tamojšom letisku. Ukrajinská televízia ICTV informovala, že horí továreň neďaleko letiska.

After a series of explosions something caught fire in #Lutsk. Presumably the Motor plant.

There is also information about explosions in #Dnipro, #Rivne and #Volyn regions. pic.twitter.com/tWvS5gaNG6

