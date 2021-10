Menej ako 5-tisíc obetí koronavírusu nečakajme. Matematik prezradil, čo všetko nás čaká do Vianoc

Richard Kollár svoj dnešný status otvoril štatistikou z Veľkej Británie, kde sa po skúmaní protilátok zistilo, že v Anglicku už 93,3 percenta občanov má pozitívny test na protilátky. Čiastočne aj vďaka týmto štatistikám momentálne Británia nemá žiadne vnútroštátne pandemické opatrenia.

V praxi to neznamená, že sa už nikto nenakazí, ale to, že už len približne 7 percent Britov nemá vybudovanú imunitnú odpoveď na koronavírus.

Podľa matematika je malá šanca, že počas októbra dosiahneme podobné výsledky. Pritom upozorňuje na to, že situácia sa líši v závislosti na lokality na Slovensku. V rámci celého Slovenska sa však celkové výsledky predpokladájú ďaleko menej ako 90 percent.

Kollár upozorňuje, že táto situácia môže súvisieť s tým, čo sa dialo po 26. auguste, kedy počet nových pacientov v britských nemocniciach stúpol z 900 na 1-tisíc a aktuálne sa drží na 700. V prepočte na Slovensko, ktoré je 12-krát menšie, by to bolo zhruba 60-85 ľudí denne. Momentálne sa príjma zhruba 70-80 pacientov.

Úroveň 93 percenta protilátok príde pravdepodobne o viac ako 7 týždňov

Hlavný dôvod takého veľkého časového limitu je, že na Slovensku je oveľa nižšia zaočkovanosť seniorov, a zároveň prísnejšie opatrenia, ktoré toto obdobie predlžujú, píše Kollár.

“Z tohto vyplýva odhad, že za 10-12 týždňov môžeme byť v optimistickom prípade na tom istom stave príjmov v nemocniciach, ako máme dnes. Vtedy sú zhruba Vianoce a Nový rok. To už bude vlastne dobre, ale je to len optimistický scenár, aj keď reálny,” informuje matematik.

Situácia sa bude líšiť podľa lokality rovnako, ako vo Veľkej Británii, “Delta príde všade a niekde aj dlho zostane.”

Máme veľký podiel neočkovaných v rizikovej skupine

Pri porovnaní počtu pacientov v britských nemocniciach (6 až 8-tisíc) by sme mali s rovnakými podmienkami zhruba 500-700 pacientov, čo sa dá zvládnuť.

Náš problém je ale rozdiel medzi rizikovými skupinami, píše ďalej Kollár. V skupine neočkovaných má Británia len 2-3 percentá občanov v rizikovej skupine – Slovensko má, oproti tomu, 10 percent (protilátky má len 90 percent seniorov).

Práve toto bude pravdepodobne viesť k oveľa vyššiemu počtu hospitalizácií. “A aj to vidíme, máme ich už takmer 750 potvrdených a ešte prudko stúpame cca. 30 percent týždenne. . . Preto u nás možno očakávať, že v čase, keď túto métu dosiahneme môžeme mať hospitalizácii až 4-5-násobne viac. A potom tak isto stabilne pekných pár týždňov.”

Podľa matematika bude tak počas vrcholu delty kapacita menšia ako 4-tisíc, ale bude dlhšia, a lekári pravdepodobne počas Nového roku nebudú mať pokoj.

Čo sa týka nových prípadov, vo Veľkej Británii to je zhruba 30-tisíc každý deň, pričom graf neklesá. Oproti tomu má Slovensko v priemere menší počet, pri veľkosti našej krajiny by sme museli mať denne 2,5-tisíc prípadov. Matematik ale upozorňuje, že Británia robí oveľa viac PCR testov, takže výsledný priemer nemusí zodpovedať našej realite.

Vrchol by mal prísť za 6 týždňov, ale neprejde rýchlo

Vrchol by mal prísť na Slovensko v novembri. “Práve príklad Veľkej Británie hovorí o pomerne dlhom hnusnom období minimálne do Vianoc, ale skôr až do januára, čo je dokonca horšie ako som pôvodne predpokladal ja sám v pesimistických scenároch.”

Matematik predpokladá, že do Vianoc, bohužiaľ, dosiahne počet úmrtí na covid číslo 5-tisíc. Pravdepodobne to bude s úmrtnosťou ešte horšie ako minulý rok. ”Prvých 200 už zomrelo a to sme zrejme ešte len na začiatku a sú to potvrdené úmrtia z predchádzajúcich týždňov. Na pitvu už zrejme čaká minimálne stovka ak nie viac ďalších.”

Zdravotnícky personál nevládze, sestry nechcú pracovať

Zdravotnícky personál, najmä zdravotné sestry, už nechcú robiť na oddeleniach, kde sa lieči covid, informuje Kollár. Je podľa neho možné, že bude nasledovať aj personál v zariadeniach sociálnych služieb.

“Jednoducho – nejsou lidi. Všetci chcú modernú prácu za moderné peniaze a nie lopotiť sa.” Podľa matematika tak pandémia v závislosti od prognóz nebude najväčším problémom.

A preto napriek pomerne zlým epidemickým vyhliadkam na najbližšie mesiace, nie je pandémia náš najväčší problém. Matematik na konci upozorňuje, že pokiaľ chcú občania tejto situácii pomôcť, majú sa zaočkovať.