Vedec Pavol Čekan: Čoskoro denne pribudne aj 100 obetí. Ostáva nám už len zodpovednosť a solidarita

Epidemická situácia na Slovensku sa zhoršuje, každý deň môžeme pozorovať prognózy a varovania vedcov, ktorí zatiaľ veľmi optimistickí nie sú. Podobne vývoj tejto vlny vidí aj vedec Pavol Čekan.

Koronavírus sa už šíri komunitne, v okresoch vznikajú ohniská a táto pandémia bude skôr regionálna. Ako sme sa dozvedeli včera po rokovaní vlády, od pondelka bude covid mapa Slovenska v bordovo-červených farbách, oranžová ostáva už len na juhozápade, kde je aj najvyššia zaočkovanosť. Ako sa však zhodujú takmer všetci vedci, kto chcel, zaočkovať sa už dal, ostatní si dobrovoľne vybrali, že sa variantu delta postavia ničím nechránení.

Pavol Čekan dnes ešte poprosil tých, čo váhajú, aby sa zaočkovať predsa len šli. “Aj keď je toho času už strašne málo a viem, že to asi veľa ľudí nepresvedčí, ale už aj 1. dávka vakcíny vás po 3 týždňoch ochráni pred hospitalizáciou na približne 85 %. Ak môžete, prosím vás, dajte sa ešte zaočkovať a pomôžte tak zmierniť 3. vlnu,” napísal v statuse.

Prognózy odborníkov

Čo sa prognóz týka, priniesli sme vám ich hneď niekoľko. Matematik Richard Kollár včera upozornil, aby ľudia odložili všetky oslavy a svadby, tam sa totiž vírus šíri najlepšie a medzi všetkými vekovými skupinami. Rovnako upozornil na fakt, že neočkovaní momentálne prechádzajú diaľnicou plnou áut so zaviazanými očami.

Podrobné analýzy pripravujú takmer každý deň aj analytici z Dáta bez pátosu, ktorí naopak upozornili na to, že už sme mali mať na Slovensku čierne okresy, no akosi na to opäť nebola vôľa. Ako včera vysvetlil šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík, regionálni hygienici sa zhodli, že čierna farba by bola príliš prísna a zatiaľ postačí aj bordová. To všetko v stave, kedy prudký rast pacientov zaznamenali aj nemocnice v najhorších okresoch a keď je Slovensko na 1. mieste v počte úmrtí na koronavírus v Európe.

Lekár Peter Sabaka dnes napríklad zdieľal tragický zážitok z rána, ktoré začali resuscitáciou inak zdravého 40-ročného muža. Žiaľ, bez úspechu. Zomrel na koronavírus.

Pavol Čekan vo svojom príspevku predikoval, že o pár dní tu budeme mať aj 100 úmrtí na covid denne, momentálne môžeme pozorovať rast, ide zatiaľ o dvojciferné čísla.

“Píše sa mi to ťažko, lebo pred 3. vlnou sme mali dostupné očkovanie pre všetkých a mnohí sa dobrovoľne rozhodli to odmietnuť. Ale vidíme v iných krajinách, že tam, kde očkovanie veľká väčšina prijala, dnes rušia protipandemické opatrenia, no my na Slovensku zažívame znova deja vu z 2. vlny, čo sme všetci nechceli,” napísal.

Na záver poprosil ľudí o empatiu, zodpovednosť a solidaritu, pretože nič iné nám už neostáva. “Prosím, obmedzte rodinné oslavy, svadby, stretnutia. Ak sa dá, znížte mobilitu, pomôžte znížiť šírenie vírusu, dodržujte poctivo ROR, chráňte svoje zdravie,” doplnil.