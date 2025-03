Meghan Markle predstavila svoju kuchársku šou, ale úspechu sa nedočkala. Jedlo jej skritizovali a viac sa rieši jej meno

Vojvodkyňa v roku 2025 nezaháľa. Opäť začala pridávať príspevky na sociálne siete a je mimoriadne aktívna na Instagrame, kde sa delí s fanúšikmi o útržky zo svojho života a rozbehla aj nový projekt. Jej lifestylová značka „As Ever“ má byť akýmsi pokračovaním blogu „The Tig“, ktorý musela po pripojení sa ku kráľovskej rodine zrušiť.

Meghan Markle predstavila svoju dlho očakávanú kuchársku šou „With Love, Meghan“ (S láskou, Meghan). Ako sa však ukázalo, vojvodkyňa zo Sussexu sa nestretla s takými ohlasmi, aké čakala. Nielenže sa viac rieši moment, kedy opravila hostku, ktorá ju nazvala jej menom za slobodna, ale ľudia kritizujú aj Meghanin výber receptu. Od členky kráľovskej rodiny totiž čakali viac, píše portál NEW YORK POST.

Používa kráľovské priezvisko

Meghanin novospustený osemdielny seriál na Netflixe jej údajne umožnil opäť „nájsť samu seba“ a napriek tomu, že sa môže pochváliť viac ako dvoma miliónmi sledovateľov na sociálnych sieťach, mama dvoch detí zdôraznila, že sa identifikuje skôr ako „zakladateľka“ a „podnikateľka“ než ako influencerka.

„Vnímam sa ako podnikateľka a zakladateľka,“ povedala vojvodkyňa pre People. „A ak značka skončí ako vplyvná, potom je to skvelé.“ Ale cieľom šou, ktorá sa nakrúcala v sídle za 8 miliónov dolárov len kúsok od domu Sussexovcov v Montecite, je predovšetkým ukázať inú stránku Meghan.

Teraz už šou S láskou, Meghan uzrela svetlo svetla a ona tak môže sledovať prvé reakcie. Najdiskutovanejšími sa však nestali jej kuchárske schopnosti, ale moment, kedy opravila herečku Mindy Kaling. Ako píše portál Yahoo, v druhej epizóde jej seriálu pre Netflix sa k Meghan pridala 45-ročná herečka Mindy Kaling, s ktorou rozoberali spomienky na detstvo a pripravovali uhorkové sendviče na detskú oslavu.

Meghan sa podelila o to, že bola „dieťa s kľúčom na krku“ (označenie detí, ktoré trávia veľa času doma po škole bez rodičov, ktorí sú v práci, a tak sa v ich neprítomnosti starajú o seba samé, pozn. red.), ktoré si často pochutnávalo na fast foode a hotových jedlách do mikrovlnky, pričom spomenula reťazce ako El Pollo Loco, Taco Bell a Jack in the Box.

Kaling toto priznanie Meghan prekvapilo a zareagovala: „Myslím, že nikto na svete nevie, že Meghan Markle jedla Jack in the Box a miluje to.“

Meghan ju potom s úsmevom jemne opravila: „Je to také smiešne, že stále hovoríš Meghan Markle; vieš, že teraz som Sussex.“ Za slovami vojvodkyne pritom nebola žiadna povýšenecká výčitka, akoby chcela pripomenúť, z akej je rodiny, ale oveľa milší a skromnejší dôvod.

Vojvodkyňa rozprávala o význame rovnakého priezviska Sussex s jej deťmi a uviedla: „Máte deti a poviete si: Nie, delím sa o svoje priezvisko s deťmi. Nevedela som, aký to pre mňa bude mať význam, ale znamená to pre mňa toľko, že poviem: Toto je naše rodinné priezvisko, naše malé rodinné priezvisko.“

Skritizovali jej kuchárske schopnosti