Zuzana Smatanová prehovorila o desivom zážitku. Roky ju prenasledoval stalker, bol schopný zájsť až takto ďaleko

Speváčka už v minulosti prehovorila o rôznych nástrahách slávy a života hudobníka. Teraz však prehovorila o niečom, o čom mnohí ľudia netušili a behá z toho mráz po chrbte.

Najnovšie sa Zuzana Smatanová objavila v podcaste #BreakTheRules s Nikou Vujisić, kde ju Nika konfrontovala s viacerými témami. Speváčka si zaspomínala na svoje začiatky v šoubiznise, no venovala sa aj vážnym témam, ako sú vyhorenie, panické ataky, či depresia. Konverzácia sa však zvrtla aj na jej hudobnú kariéru a úspechy, s čím súviselo aj to, že sa o ňu ľudia začali viac zaujímať. A niektorí až priveľmi.

Necíti sa v šoubiznise úplne doma

Ako už v minulosti speváčka spomenula, na začiatku jej kariéry ju desil šoubiznis. Na to sa jej Nika tiež opýtala a zisťovala, či to stále platí aj po rokoch. „Trému nemám, ani stres. Je to len taká čistá zodpovednosť, ako keď ty si dnes prišla a chcela si to tu mať všetko tip-top, tak ja mám veľmi podobne, že chcem, aby ten koncert bol… nepoviem, že bez chyby, lebo vždy to je s nejakými chybičkami, ale s tým sa ráta, ale tá zodpovednosť, aby sme odohrali v zdraví a aby to proste prebehlo dobre,“ priznala Smatanová.

Potom však dodala, že stále je v šoubiznise viac-menej polovične. „Nie som ten človek, čo vyslovene vymetá kadejaké žúry a chce byť v každom bulvárnom plátku, alebo veľmi často v bulvári a ukazovať sa tak až nezmyselne,“ vysvetlila speváčka.

Napriek tomu, že však tvrdí, že týmto spôsobom do šoubiznisu dušou nepatrí a je v ňom akoby len jednou nohou, zažila si aj tienisté stránky slávy.

Niekoľko rokov ju prenasledoval

Smatanová je na scéne už 21 rokov a svoje súkromie si prísne stráži. Nespájajú sa s ňou škandály, sociálne siete využíva na propagovanie svojej hudby a väčšinou najmä avizuje na dôležitosť duševného zdravia. Napriek tomu sa jej počas kariéry stal nepríjemný zážitok, ktorý si pamätá dodnes.

Na otázku, či mala stalkera, odpovedala takto: „Mala som, asi 6 rokov alebo 5,“ priznala Smatanová o svojom stalkerovi, ktorý ju takto dlho prenasledoval. „Pohyboval sa okolo,“ prezradila ďalej po otázke, či chodil aj k nej domov.

„Dokonca sa mu aj podarilo prejsť na môj dvor a nechal mi pred dverami ružu, hocijaké také odkazy, listy. Bol veľmi… už to bolo za hranicou. Už vtedy v tom čase, keď ma akoby obťažoval, tak ešte stále nebol zákon o stalkizme. Tak stále išiel na nejakú hranicu. Zo zákona vždy vedel, že tam to končí,“ spomína speváčka.

Neobťažoval ju však len u nej doma. „Chodil na koncerty. Dokonca to bolo tak, že keď sme mali dva koncerty za deň, trebárs Bratislava, Košice, tak bol aj tam, aj tam,“ uviedla ďalší príklad.