Medzi najhoršími sú Priatelia aj Teória veľkého tresku: 10 seriálov, ktoré najviac škodia našej planéte

Patríte k seriálovým fanúšikom a zvyknete príbehy na pokračovanie sledovať tak, že ich musíte pozrieť od začiatku do konca za čo najkratší čas? Seriálové maratóny sú medzi divákmi populárne aj vďaka streamovacím službám ako je Netflix či HBO GO. Vedeli ste však, že ak si dávate seriálové maratóny, škodíte tým planéte? Nový výskum ponúka celkom slušný náhľad na to, sledovaním ktorého seriálu vytvárate najviac emisií skleníkových plynov.

Ku globálnemu otepľovaniu prispieva svojou troškou každý jeden z nás. Čo však bude pre mnohých prekvapivé, tak nemálo emisií CO2 vytvárame aj na prvý pohľad neškodným sledovaním seriálov. A ak obľúbené seriály zvyknete sledovať „maratónovým spôsobom“, čiže zhliadnete viac častí za sebou počas niekoľkých hodín, robíte planéte zle ešte viac, píše web Unilad.

Hodinou sledovania televízie vyprodukujeme 36 gramov CO2

Nová analýza spoločnosti Computer Disposals Limited (CDL) sa pozrela na najobľúbenejšiu spomedzi streamovacích služieb a zistila, ktorý z ponúkaných seriálov v ich knižnici vypúšťa najviac CO2. CDL najskôr preskúmala všetkých viac ako 6500 seriálových titulov, ktoré Netflix na americkom trhu ponúka a následne ich zoradila podľa hodnotení používateľov webu IMDb, aby zistila, ktoré z nich sú najpopulárnejšie.

V nadväznosti na to následne analytici v CLD zostavili rebríček 200 najobľúbenejších seriálov a vypočítali, koľko hodín trvá, kým zhliadnu všetky ich epizódy. Na základe tohto následne CDL odhadlo, koľko gramov oxidu uhličitého bolo emitovaného pri sledovaní seriálu počas celej tejto doby. Dôležité bolo najmä poznať, koľko gramov CO2 človek vyprodukuje počas jednej hodiny sledovania televízie. To je zhruba 36 gramov.

Tri najškodlivejšie seriály na Netflixe

Ako spoločnosť CDL zistila, tak najhorším pre planétu je seriál Upírske denníky (The Vampire Diaries). Ten diváci môžu zhliadnuť za 177 hodín, pričom jeho sledovaním vyprodukujú až 6 156 gramov CO2.

Na druhom mieste sa ocitla kultovka Ženy z rodu Gilmorovcov (Gilmore Girls), ktorý celý zhliadnuť trvá 155 hodín. Ak sa na maratón Gilmoriek podujmete, vyprodukujete tým 5 580 gramov CO2.

Tretie miesto obsadil populárny sitkom Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory), ktorý trhvá celý od začiatku do konca zhliadnuť 139,5 hodiny. Jeho kompletným zhliadnutím vyprodukujete až 5 022 gramov CO2.

Škodia aj Priatelia

Top 10 seriálov, ktorými vyprodukujete najviac skleníkových plynov uzatvárajú seriály Moderná rodina (Modern Family), Priatelia (Friends), Hriešnici (Shameless), Zákon gangu (Sons of Anarchy), Ako som spoznal vašu matku (How I Met Your Mother), American Horror Story a Orange Is the New Black.

Ako je z analýzy CDL zrejmé, najviac emisií vytvárajú dramatické seriály, ktoré majú dlhšiu stopáž ako sitkomy (tie zvyčajne trvajú do 25 minút). Ako ale množstvo skleníkových plynov znížite? Riešenie je pomerne jednoduché.

Dokumentárny seriál, ktorý planéte neškodí

Treba znížiť čas, ktorý sledovaním televíznych seriálov na streamovacích službách trávite. Pomôže najmä, ak nezhliadnete desiatku epizód za večer, ale len podstatne nižšie množstvo. Pomôcť ale tiež môže aj sledovanie seriálov v nižšom rozlíšení či nesledovanie televízie cez internet. V tomto prípade analytici odporúčajú na sledovanie seriálov a streamovacích služieb využiť radšej notebook či iné smart zariadenie, ktoré ma vlastnú batériu a nemusí byť zapojené v elektrickej sieti.

Ak by ste ale chceli ušetriť našu planétu čo najviac, produkciu emisií znížite aj tým, čo sledujete. Napríklad dokumentárna séria Our Planet od prírodovedca Davida Attenborougha vyprodukuje len 442,4 gramov CO2, čiže budete produkovať nielen nižšie množstvo emisií, ale sa aj dozviete niečo viac o klimatických zmenách.