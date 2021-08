Horúca show, ktorej podľahli milióny, prichádza na Slovensko: Tieto novinky na jeseň prinesú slovenské televízie

Jeseň je už za rohom a s jej príchodom sa mnohí fanúšikovia seriálov tešia na to, čo nové i zabehnuté im ponúknu nielen streamovacie služby, ale aj televízne stanice, ktoré ich obľúbené seriály za veľkou mlákou vysielajú a produkujú. Samozrejme, nielen zahraničie dokáže divákov svojou tvorbou zaujať. S čoraz pestrejšími námetmi prichádzajú aj domáci vysielatelia. Rozhodli sme sa preto pozrieť na to, čo nové i zabehnuté môžeme túto jeseň očakávať na obrazovkách slovenských televíznych staníc. A nebude to úplne márne.

Samozrejme, hľadať totožnú kvalitu, akú ponúkajú zahraničné televízne stanice či streamovacie služby od tých slovenských nemôžeme (a ktovie, ako dlho ani nebudeme môcť očakávať). Aj to málo, čo dokážu slovenské televízie vyprodukovať, ale niekedy stojí za to. Stačí sa pozrieť napríklad na jarnú premiéru historického fantasy seriálu Slovania, pod ktorý sa podpísala TV JOJ alebo na dramatický seriál Sestričky z dielne Markízy, ktoré svojou kvalitou prekvapili.

Dlhodobo si trend kvalitnej produkcie udržiava aj verejnoprávny RTVS, ktorý za posledné roky ponúkol niekoľko vydarených slovenských seriálových drám. Spomenúť sa oplatí Hniezdo, Tajné životy či Doktor Martin, na ktorom RTVS spolupracoval s Českou televíziou.

Bude aj tohtoročná jeseň na slovenských staniciach stáť za to? To sme zisťovali priamo v slovenských televíziách. Z niektorých noviniek by sa pokojne mohli stať zaujímavé hity.

Kriminálisti zo Záhoria

Jedným z najambicióznejších jesenných seriálov televízie JOJ je nepochybne nová kriminálka Krimi KRAJ, ktorá, ako jej názov napovedá, sa bude sústrediť na vyšetrovateľov jedného kraja. Dej seriálu bude zasadený do oblasti Záhoria, v ktorom bude fiktívna krajská kriminálka riešiť rôznorodé prípady.

Ako JOJ-ka informuje v anotácii seriálu, zameraný bude na naplnenie spravodlivosti a jednotlivé prípady otvoria ťaživé témy, ktoré roky rezonujú v spoločnosti, no zmena k lepšiemu či riešenie problémov prichádzajú len veľmi pomaly. Ako každý kraj, aj Záhorie bojuje so silnými predsudkami voči menšinám, slabej ochrane detí voči zneužívaniu, chýbajúcej rovnosti medzi pohlaviami aj ďalšími citlivými otázkami. Jednotlivé časti seriálu sa nebudú snažiť moralizovať, len odhalením motívu a identity páchateľa poukážu na fakt, že sa nás tieto témy stále lokálne aj celospoločensky týkajú.

Autori seriálu – Valéria Schulczová a Roman Olekšák – na úvod pripravili trinásť 45-minútových epizód. V hlavných úlohách sa predstavia slovenskí herci ako Jana Kolesárová, Marián Mitaš, Jana Oľhová, Miro Noga, Adrian Jastraban a ďalší.

Ďalší komediálny seriál od tvorcov Prázdnin

Aj túto jeseň to slovenská televízna dvojka skúsi na tunajších divákov s ďalším komediálnym seriálom, aj keď treba uznať, že tento žáner im niekedy nevychádza. Novinka Zlatá rybka ale môže doplniť zvyšok komediálnych projektov ako Naši či Prázdniny, s ktorými sa JOJ-ke viac-menej darilo.

V novom rodinnom seriáli z tvorcovskej dielne Kristíny Cibulkovej, Stana Guštafíka a Ivana Predmerského sa v hlavných úlohách predstavia Ľuboš Kostelný, Zuzana Porubjaková, Dušan Jamrich, František Beleš, Daniel Fischer a ďalší.

Čo sa stane, keď jeden obyčajný muž v strednom veku, ktorý žije v obyčajnej dedine a má obyčajnú rodinu, vyhrá 10 miliónov eur? Zaobstará sebe a blízkym všetko, o čom kedy snívali? Vykašle sa na firmu, kde pracuje pod svojím švagrom za almužnu a už nikdy nepohne ani prstom? Toto všetko by hlavný hrdina Dodo (Kostelný) možno aj urobil, no má to jeden háčik. Jeho tehotná žena Simona (Porubjaková) by šokujúcu správu o megavýhre kvôli svojej diagnóze nezvládla. Tajomstva sa preto Dodo rozhodne udržať až do okamihu, kým zhruba o dva mesiace neporodí, čo ale nie je také jednoduché, keďže zvyšok rodiny ho môže ľahko prekuknúť.

Vyskúšajú to aj s lekármi

Po množstve seriálov z lekárskeho prostredia pridáva do svojej ponuky jeden vlastný aj JOJ-ka. Novinka Nemocnica sa zrejme nebude veľmi odlišovať od projektov, ktoré už slovenskí diváci poznajú. V tomto prípade pôjde ale o správne uchopenie celého deja, keďže tento seriál z nemocničného urgentu je vystavaný na reálnych príbehoch pacientov, ktoré zbierala kreatívna producentka a scenáristka seriálu Danica Hričová.

V hlavných úlohách sa predstaví plejáda známych a obľúbených slovenských hercov. Medzi nimi napríklad Nela Pocisková, Richard Autner, Marián Mitaš, Zuzana Kanócz, Noel Czüczor, František Kovár, Marek Majeský, Juraj Hrčka, Juraj Bača, Judita Hansman a ďalší.

Viac epizód pre obľúbené seriály

Inak na to túto jeseň pôjde Markíza. Tá nové seriály podľa materiálov, ktorými jeseň medzi médiami propaguje, nechystá. V pláne má ale nové série už zabehnutých a obľúbených seriálov a rovnako populárnych reality programov.

Diváci sa môžu tešiť na nové epizódy dramatického seriálu z nemocničného prostredia Sestričky, ku ktorému už prebieha aj billboardová kampaň. Markíza v 4. sérii sľubuje nielen nové dejové zvraty, ale aj vyšší počet nových epizód.

Ďalšia Farma aj SuperStar

Rovnakým spôsobom už slovenská televízna jednotka propaguje aj novú sériu speváckej súťaže SuperStar, ktorej zloženie poroty sa opäť nemení. Za stolom budú nádejné hviezdy opäť hodnotiť Paľo Habera, Leoš Mareš, Marián Čekovský, Monika Bagárová a Patricie Pagáčová.

Viac epizód dostane v novej 3. sérii aj najúspešnejší pôvodný seriál uplynulej sezóny s Tomášom Maštalírom v hlavnej úlohe, Pán profesor. Ten Markíza propaguje taktiež billboardovou kampaňou.

S novými epizódami sa ale predstavia aj seriálové stálice Horná Dolná či denný seriál Oteckovia. Počas uplynulých mesiacov Markíza pracovala aj na nových sériách reality show Farma či Utajený šéf. Tie taktiež uvedie vo svojom programe na jeseň.

K susedským a rodinným pribudnú policajné

Zdá sa, že jedinou „seriálovou“ novinkou bude projekt s názvom Policajné prípady. Ten má doplniť portfólio divácky úspešných scripted reality formátov ako Rodinné prípady a Susedské prípady.

Ako je z názvu zrejmé, pôjde o seriál, v ktorom sa budú riešiť rôzne spory a malé kriminálne prípady, ktoré príslušníci policajného zboru často riešia v skutočnosti. Špecifikum Policjaných prípadov je účasť skutočných príslušníkov z mestskej či štátnej polície, čo má zabezpečiť omnoho vyšší stupeň autenticity zobrazovaných akcií. Či sa to podarí, necháme na posúdení samotných divákov. Zdá sa ale, že slovenským staniciam sa výroba takýchto projektov oplatí, keďže podobné už priniesla aj konkurenčná JOJ-ka.

Horúca reality show mieri na Voyo

Televízne vysielanie však nie je to jediné, čím sa Markíza posnaží na jeseň zaujať. Nalákať si chce aj predplatiteľov na svoju prémiovú službu Voyo. Tá už dávno nie je len miestom, ktoré slúži ako archív programov z vysielania, ale aj priestorom na premiéru nových titulov, ktoré Markíza umiestňuje výhradne do tejto knižnice.

Ako Markíza informuje v zaslaných materiáloch, Voyo na jeseň odštartuje celkom novú éru z hľadiska ponúkaného obsahu. Predplatitelia sa môžu tešiť na prvé tituly vlastnej tvorby, ktoré budú vysielané exkluzívne pre túto platformu. Prvým z nich bude česko-slovenská verzia celosvetovo úspešnej reality show Love Island.

V nej si skupina mladých ľudí zo Slovenska a Česka bude vo vile na Kanárskych ostrovoch nielen užívať slnko, more a spoločné úlohy a hry, ale pod dohľadom televíznych kamier hľadať lásku svojho života. Denné súhrny z iskrivého diania budú s časovým odstupom zaradené do vysielania na Markíze a Doma.

Domov futbalu

Voyo tiež je od leta novým domovom najlepšieho slovenského futbalu. Najmenej 3 sezóny bude ponúkať všetkých, minimálne 192 zápasov Fortuna ligy.

Markíza ale tiež sľubuje na svojej platenej platforme viac prémiového obsahu, ktorý budú tvoriť filmy, seriály a športové prenosy. V materiáloch spomína seriály ako Poldark, Temná rieka (Elven), Manhunt: Hon na vraha (Manhunt), či Balthazar. Do pounuky pribudnú aj nové série seriálov ako Znovu 20 (Younger) a Schitt’s Creek.

Milovníkov reality show potešia na Voyo austrálske verzie úspešných formátov Svadba na prvý pohľad a Zámena manželiek.