Medvede videli na ďalších miestach: Niekde chodia aj s mláďatami, pohybujú sa aj v blízkosti obce. Pozor na prechádzky v prírode

Jar je v plnom prúde a s ňou prichádzajú aj čoraz častejšie spozorovania medveďov. Niet sa čo čudovať, po zime sa šelmy prebúdzajú a hľadajú potravu, pričom sa neraz dostanú až k obývaným častiam alebo zavítajú do obľúbených turistických lokalít.

V uplynulých dňoch prišlo viacero hlásení z rôznych regiónov Slovenska, pričom o ich výskyte informujú samotné obce na sociálnych sieťach aj portál Sprej na medveďa. Medvede videli nielen v lese, ale aj len niekoľko stoviek metrov od rodinných domov.

Medvedica so štyrmi mláďatami na Muránskej planine

Jedno z prvých pozorovaní pochádza z Banskobystrického kraja. Medvedicu so štyrmi mláďatami zazreli v sobotu 12. apríla popri ceste medzi časťou Revúčka a obcou Muránska Zdychava. Táto trasa vedie cez zalesnené územie mimo intravilánu a je častým cieľom turistov smerujúcich do oblasti Muránskej planiny.

V blízkosti sa nachádza aj známa rozhľadňa, preto by ste pri pohybe v tejto lokalite mali zvýšiť opatrnosť. Medvede sa v jarnom období môžu pohybovať aj počas dňa, najmä ak hľadajú potravu pre seba a svoje mláďatá.

Hlásenia pribúdajú aj z blízkych obcí

Len o deň neskôr, v nedeľu 13. apríla, nahlásili obyvatelia Zvolena a okolitých obcí výskyt medvedice s tromi mláďatami medzi mestom a časťou Slatinka, ktorá patrí k obci Zvolenská Slatina. Na sociálnych sieťach zazneli varovania pred výskytom medveďov v lokalitách ako Budča Košiar, Širiny, Bienska dolina, Veľká a Malá Stráž či Sietno.

Miestni upozorňujú, že sa v lesoch vyskytuje viacero jedincov. Ak sa chystáte do prírody, odporúča sa vyhýbať oblastiam s hustým porastom, pohybovať sa v skupine a všímať si pobytové znaky ako stopy, trus či poškodené dreviny.

V obci Veľká Lesná sa medveď priblížil k domom

Upozornenie zverejnila aj obec Veľká Lesná v Prešovskom kraji. V pondelok 14. apríla sa tam podľa informácií od poľovného združenia Rigeľ pohyboval medveď len približne dvesto metrov od rodinných domov.

Obec vyzýva obyvateľov aj návštevníkov, aby do lesa nevstupovali osamote, najmä nie v ranných alebo vo večerných hodinách. Rovnako odporúča vyhýbať sa neprehľadným miestam, kde by mohlo dôjsť k náhlemu stretnutiu so šelmou.

Dva výskyty v jeden deň pri Liptovskej Mare

V ten istý deň prišlo hlásenie aj z obce Gôtovany v okrese Liptovský Mikuláš. V pondelok 14. apríla popoludní tam obyvatelia spozorovali medvedicu s dvoma mláďatami v oblasti nad obcou smerom k Liptovskej Mare, konkrétne za Bobrou hrádzou pri zátoke smerom na obec Vlachy. O niečo neskôr tam videli aj trojicu medveďov.

Obec na svojej stránke vyzvala ľudí na zvýšenú opatrnosť a odporučila zvážiť pohyb v tejto lokalite. Na výskyt medveďov upozornilo aj miestne poľovné združenie. Podľa samosprávy sa v oblasti vyskytujú pravidelne. Medveďa spozorovali aj 9. apríla pri susednej obci Svätý Kríž.

Šelmy sa pohybujú aj pri Nitre

Upozornenie na výskyt medveďa sa objavilo aj v okolí mesta Vráble. Podľa hlásení z okolitých obcí bol medveď spozorovaný v smere na Vráble pri rieke Žitava, neďaleko katastra mesta. Mestská polícia, ktorá v týchto dňoch intenzívne monitoruje aj dopravu na Hornom Ohaji, bude sledovať aj prípadný výskyt šelmy.

Predpokladá sa, že ide o mladého migrujúceho jedinca, známeho z pozorovaní v Tesárskych Mlyňanoch a pri Pamätníku leva vo Veľkých Vozokanoch. Mesto občanov prosí o zvýšenú opatrnosť najmä v okolí rybníka a viníc. Pripomína tiež, že v prípade spozorovania medveďa je potrebné kontaktovať Zásahový tím pre medveďa hnedého na čísle +421 910 406 418 alebo mestskú políciu na čísle 159.

Pri pobyte v prírode buďte opatrní

Výskyt medveďov v jarných mesiacoch nie je výnimočný, no čoraz častejšie sa objavujú v blízkosti ľudských sídiel. Ak sa chystáte do prírody, odporúča sa dodržiavať niekoľko základných pravidiel:

Nechoďte do lesa osamote, najmä nie za súmraku alebo skoro ráno

Vyhýbajte sa miestam s hustým porastom a slabou viditeľnosťou

Nenoste so sebou voňavé potraviny ani zvyšky jedla

Dajte o sebe vedieť, medvede sa zvyčajne snažia človeku vyhnúť

Ak chcete prírodu spoznávať bezpečne, plánujte si trasy vopred a rešpektujte odporúčania samospráv a lesníkov. Výlet do prírody môže byť krásny zážitok, no len ak pri ňom nezabúdate na opatrnosť.