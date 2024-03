McDonald’s prichádza so zásadnou zmenou, ktorá sa dotkne každého zákazníka. Do reštaurácií pribudne táto vec

To, že obľúbená sieť reštaurácií McDonald’s to s ekológiou a ochranou našej planéty myslí úplne vážne, spoločnosť svojimi aktivitami dlhodobo dokazuje. Teraz prichádza s ďalšou novinkou, ktorá zrejme zmení návyky zákazníkov. Správu priniesol portál tvnoviny.sk.

Zmeny zavedú ešte tento rok

V januári sme vás informovali, že firma končí s podávaním plastových viečok na nápojoch. Zmena sa však týkala len nápojov, ktoré sú určené na konzumáciu v reštauráciách. Ak spravíte objednávku z auta, viečko na nápoj dostanete, no tu taktiež nastala zmena. Po novom je totiž z papiera a bez slamky. Pri teplých nápojoch by však mali ľudia naďalej dostávať plastovú alternatívu.

Ďalšia zásadná zmena sa taktiež týka ochrany prírody a bude zavedená vo všetkých prevádzkach ešte tento rok. Do reštaurácií pribudnú triediace stanice na odpad a zamestnanci ho tak nebudú musieť nosiť do kuchyne a tam následne triediť, ako to robili doteraz.

V stredu sme vás navyše informovali, že sieť reštaurácií McDonald’s sa na Slovensku rozšíri. Na novú prevádzku sa zrejme môžu začať tešiť obyvatelia Žiaru nad Hronom. Samotná spoločnosť nám však výstavbu odmietla potvrdiť.