Je to oficiálne, Matúš Šutaj Eštok sa stal novým predsedom Hlasu-SD. Peter Pellegrini mu adresoval prosbu

Novým predsedom Hlasu-SD sa stal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Do funkcie ho zvolili na sobotnom sneme, nahradil tak zakladateľa Hlasu-SD a novozvoleného prezidenta SR Petra Pellegriniho.

Za podpredsedov strany zvolili delegáti na sneme ministrov Denisu Sakovú, Richarda Rašiho, Erika Tomáša, Zuzanu Dolinkovú. Novým podpredsedom sa stal aj minister školstva Tomáš Drucker.

Poďakoval za zvolenie do funkcie.

Hlas-SD by mohol zohrať hlavnú úlohu v snahe o ozdravenie Slovenska. Ak budeme spoločnosť živiť konfliktom, výsledkom bude konflikt. Vyhlásil to novozvolený predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok v príhovore na sobotňajšom sneme. Poďakoval za zvolenie do funkcie. Poukázal na výzvy, pred ktorými stoja. Deklaroval zámer udržať stabilitu v strane aj koalícii. Zopakoval, že Hlas-SD trvá na obsadení postu predsedu Národnej rady SR po zvolení Petra Pellegriniho za prezidenta.

Pellegrinimu pozastavili členstvo

Na sobotňajšom sneme sa Pellegrini oficiálne vzdal pozície predsedu a pozastavili mu aj členstvo v strane. Šutaja Eštoka odporučil za predsedu zvoliť on, a tiež aj predsedníctvo strany.

„Nikdy neprestanem byť sociálnym demokratom a presadzovať hodnoty sociálnej demokracie vo svojom politickom živote,“ uviedol novozvolený prezident SR Peter Pellegrini v príhovore na sneme strany. Novému predsedovi zanechal úlohu získať viac voličov z mladšieho spektra. Strane želá, aby prežila svojho zakladateľa a generáciu stojacu pri jej zrode.

Nadstranícky prezident

„Slovenská politická tradícia jasne hovorí, že prezident republiky má byť nadstranícky, aby mohol zjednocovať národ a vždy uprednostniť záujmy ľudí pred záujmami politikov. Pretože práve od ľudí pochádza jeho mandát,“ uviedol Pellegrini s tým, že hoci nemá zákonnú povinnosť odísť zo strany, na budovanie politickej kultúry treba viac, než len rešpektovať zákony. Myslí si, že jeho pôsobenie v prezidentskom úrade môže spolu s prácou Hlasu-SD priniesť synergiu pri presadzovaní „hodnôt zmieru, pokoja, sociálnej spravodlivosti i silného štátu“.

Prosba na nového predsedu

Novému predsedovi Hlasu-SD adresoval prosbu, aby pre plány strany získal aj viac voličov a sympatizantov v mladšom či strednom veku, no nezabúdal ani na staršiu generáciu. „Ale zabojujme aj tam, kde zatiaľ chýbajúcu skúsenosť nahrádza mladícka dravosť a energia, pretože to je sila, ktorá raz bude v krajine dominantná,“ povedal.