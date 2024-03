Pellegrini prezradil, prečo odmieta chodiť do diskusií s Korčokom. Má na to zaujímavý dôvod

Prezidentský kandidát a predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini hovorí, že diskusie so svojím najsilnejším konkurentom Ivanom Korčokom sa nebojí. Je vraj pripravený aj na televíznu debatu, aj keď to tak zatiaľ vôbec nevyzeralo.

„Ja s pánom Korčokom tie zásadné veľké diskusie vo verejnoprávnej televízii aj v nejakej privátnej veľkej televízii absolvujem, ale nevidím dôvod, aby som teraz každý druhý deň chodil po kadejakých rôznych diskusiách, čo si vymyslí hocikto,“ povedal Pellegrini v rozhovore pre agentúru SITA.

Vraj je pracovne veľmi vyťažený

Dodal, že počas víkendov absolvuje aj teraz ako predseda parlamentu veľa diskusných relácií. Zdôraznil, že je pracovne vyťažený, pretože má množstvo povinností doma aj v zahraničí. „Takže myslím si, že koľko tých duelov treba, toľko ich aj absolvovať budeme,“ povedal Pellegrini. Poznamenal, že nemôže za to, že niektorý z protikandidátov nemá mediálny priestor a chce si ho riešiť cez neho.

„Viete, ak odmietnete duel, ktorý si vymyslí len tak váš protikandidát, aby ste išli diskutovať do nejakého kultúrneho domu neviem kde, ani neviete, ako to vzniklo, alebo máte ísť do médií, ktoré každý druhý deň na titulke robia všetko pre to, aby Ivan Korčok bol ich favorit a ja by som bol kritizovaný zo všetkých možných strán, na čo by som išiel do takej diskusie?“ povedal Pellegrini.

Zároveň odmieta kritiku prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá povedala, že keď kandidovala na post hlavy štátu, chodila diskutovať s protikandidátmi už od januára. „Ja chápem slova pani prezidentky, pretože ju nikto nepoznal, keď išla kandidovať. A čo jej už iné zostávalo, musela chodiť do hocijakej diskusie a hocikde, aby sa mala kde ukázať a predviesť,“ myslí si Pellegrini, ktorý je presvedčený, že jeho, naopak, pozná na Slovensku každý.

Občiansky kandidát Ivan Korčok opakovane kritizuje Petra Pellegriniho za to, že s ním nebol ešte v žiadnej diskusii, v ktorej by každý z nich jasne predstavil verejnosti svoje postoje v zásadných otázkach. Poukazuje na to, že prvýkrát v histórii priamej voľby prezidenta zažívame situáciu, že líder volieb sa ani raz nestretol v debate so svojimi protikandidátmi.

„Debaty sa rad radom rušia pre neúčasť Petra Pellegriniho a on si užíva televízny priestor sám na svojich výjazdoch a cestách, ktoré mu platia všetci daňoví poplatníci,“ povedal Korčok. Prízvukoval, že táto kampaň je „čudná“, pretože neprebieha férovo a za rovnakých podmienok pre každého.