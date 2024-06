Fanúšikovia legendárnej kapely NSYNC ani po takmer 30 rokoch netušia, čo znamená jej názov. Je to veľmi jednoduché

Chlapčenské hudobné skupiny kedysi zažívali obrovský boom. Medzi jednu z najikonickejších patrila kapela NSYNC, ktorej členom bol napríklad aj Justin Timberlake. Jej hity pozná hádam každý, no zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo znamená tento samotný názov?

Ako vysvetľuje portál UNILAD, história skupiny NSYNC siaha do roku 1995 a na svojom konte má také hity, ako „Bye Bye Bye“ či „Tearin‘ Up My Heart“ a mnoho ďalších.

Už dlhé roky títo členovia netvoria legendárnu kapelu, no ich hudobný odkaz žije naďalej, napríklad aj v hudobných playlistoch mnohých z nás.

Názov zostáva záhadou

Viete teda, čo znamená názov NSYNC? Nemusíte sa báť, už vás nebudeme dlho naťahovať.

Pravdou je, že ho v podstate vymyslela mama Justina Timberlaka. Alebo aspoň sčasti, uvádza UNILAD. Vznikol po tom, ako ich raz pri speve okomentovala s tým, že sú dobre zladení.

„Keď sme spievali spolu prvýkrát, moja mama to okomentovala s tým, že „vy ste ale zosynchronizovaní“, opísal samotný Timberlake.

No to nie je všetko. NSYNC sú navyše iniciály koncov mien jednotlivých členov kapely. Takže jedno s druhým do seba pekne zapadlo.

