Matúš a Anna chcú prejsť pešo vyše 6-tisíc kilometrov: Cestu naprieč 16 štátmi Európy plánujú stihnúť za 8 mesiacov

Matúš Lašan s manželkou Annou sú dobrodruhovia, ktorých vášňou je diaľková pešia turistika. Na svojom konte majú absolvovaných viacero dychvyrážajúcich trekov, ako napríklad 3-tisíc kilometrov dlhý novozélandský trail Te Araroa, Greater Patagonian Trail o dĺžke 2650 kilometrov alebo 3024 peších kilometrov okolo Islandu. Už o niekoľko mesiacov ich čaká ďalšia výzva v podobe pochodu naprieč naším kontinentom.

Na svoje niekoľkomesačné dobrodružstvo iba s batohmi na chrbte a tisíckami kilometrov pred sebou, počas ktorých budú tráviť noci v stane pod holým nebom, vyrážajú Matúš s Annou už v apríli. Za odhadovaných 7 alebo 8 mesiacov kráčania na nich čaká 280-tisíc metrov stúpania a zážitky, ktorými sa nemôže pochváliť každý. Ako nám Matúš priblížil v rozhovore, najviac sa tešia na hory a samotné chodenie, pretože pre nich je hlavným cieľom treku byť šťastní.

V rozhovore s Matúšom Lašanom sa dozviete: Ako vznikol nápad prejsť 6300 kilometrov pešo naprieč Európou?

Akými horskými diaľkovými prechodmi vedie ich trasa spájajúca 16 krajín?

Ktoré sú jej najnáročnejšie úseky?

Koľko kilometrov plánujú denne prejsť?

Ako vyzerá ich príprava na trek trvajúci viac než polovicu roka?

Pred čím majú najväčší rešpekt?

Aké sú ich očakávania?

Kedy vyrážajú a kde môžete sledovať ich cestu?

V októbri, po návrate z Islandu, ste nám spomenuli, že máte cestovateľský plán na tento rok už jasný. Pred pár dňami ste odhalili, že chcete prejsť 6300 kilometrov pešo naprieč európskymi horami. Ako táto myšlienka vznikla? Koľko trvalo, kým ste sa ju rozhodli zrealizovať?

Tento plán sme vymysleli tesne po návrate z Patagónie. Naivne sme dúfali, že situácia s pandémiou sa upokojí rýchlejšie. Začiatkom minulého roka nám už bolo jasné, že prejsť trasu, pri ktorej je nutné prekročiť hranice 16 štátov, bude sci-fi. Nakoniec sme skončili na Islande a plán prejsť naprieč Európou zostal v šuflíku. Ani sme ho nezverejnili.

Vymýšľali ste si trasu sami? Čoho ste sa držali pri jej plánovaní? Akými horskými diaľkovými prechodmi vedie?

V princípe ide o spojenie už existujúcich horských prechodov. V Bulharsku prejdeme trasou Kom-Emine, na Balkáne trasu Via Dinarica, potom nás čaká traverz samotných Álp, kde nebudeme nasledovať žiadnu známu trasu. V Pyrenejách budeme kráčať po Haute Route Pyrenees (HRP) a končíme francúzskou cestou do Santiago de Compostela. Pri plánovaní sme sa inšpirovali trasou TEAR (Trans European Alpine Route) a pridali pár vlastných vecí. Cieľ je jasný, byť čo najviac v horách.

Odkiaľ presne teda chcete vyraziť a kde je váš konečný cieľ? Je niektoré z miest, cez ktoré budete prechádzať, pre vás špeciálne?

Začíname v Bulharsku na myse Emine a skončiť by sme chceli na myse Finisterre v Španielsku. Najviac sa tešíme na samotné hory. Osobne mám najvyššie očakávania od Balkánu. Trasu Via Dinarica som chcel prejsť už niekoľkokrát, no nikdy na to nebol dostatok času. Párkrát sme sa pozreli do kopcov v Národnom parku Paklenica a dokonca sme aj spali priamo vedľa chodníka. Odvtedy mi vŕtalo v hlave, ako by to šlo vymyslieť. Na druhej strane Alpy a Pyreneje sú určite prekrásne a nikdy som v nich poriadne nebol. Rád sa nechám prekvapiť.

Aký je najnáročnejší úsek, či úsek s najväčším stúpaním vašej trasy?

Výškové profily Álp aj Pyrenejí vyzerajú doslova hrozivo. Našťastie začiatok je veľmi mierny a to je pre správny rozbeh najdôležitejšie. Taktiež sme zachytili, že nie všetky časti Via Dinarica sú v dobrom stave, najmä na severe Chorvátska. Popravde nevieme, čo od nich čakať, uvidíme na mieste.

Váš trip má trvať 7-8 mesiacov, čím sa stáva najdlhším, aký ste absolvovali. Líši sa v niečom vaša príprava od tých predchádzajúcich? Pripravujete sa nejako špeciálne?

Líši sa najmä v tom, že začína omnoho skôr, ako bolo bežné. Trénovať tak musíme už teraz v zime, čo je náročnejšie časovo, aj psychicky. Nie vždy sa nám do tej zimy chce a nie je ani čas na váhanie, lebo tma je príliš skoro. Inak nezaraďujeme žiadnu špeciálnu prípravu. Opäť len čo najviac chodíme a postupne sa snažíme telo pripraviť na záťaž.

Koľko kilometrov plánujete denne prejsť?

Máme radi, keď môžeme chodiť od rána do večera a predpokladám, že sa toho budeme opäť držať. V priemere sa pohybujeme okolo 13-14 hodín denne. Podľa prepočtov potrebujeme držať tempo približne 26-30 kilometrov za deň, čo je pre nás reálna hodnota aj v hornatejšom teréne.

Pred čím máte najväčší rešpekt?

Pred dĺžkou. Vieme, že zvládneme byť na nohách 4 mesiace. 7-8 je takmer dvojnásobná hodnota. Sami sme zvedaví, ako to s nami zamáva.

A naopak, na čo sa najviac tešíte? Čo od tohto treku očakávate?

Hlavným cieľom treku je byť šťastní. Chodenie nás skutočne baví a napĺňa a myslíme si, že o tom by mal byť život. A, samozrejme, sa nevieme dočkať na všetky východy a západy slnka, slobodu a výhľady.

Budete zážitky zo svojej cesty dokumentovať na sociálnych sieťach?

Určite! Po každej sekcii budeme pridávať príspevky ako na Instagram, tak na Facebook. Veľmi sme si obľúbili aj formát príbehov, ktoré nemôžeme vynechať. A možno bude aj niečo nové. Ale viac zatiaľ neprezradím.

Máme skvelých fanúšikov, ktorých podpora nás na trase tlačí dopredu a veľakrát nám v horších časoch pomohla. Snažíme sa teda dať späť toľko, koľko vládzeme. Pridajte sa k nám aj vy!