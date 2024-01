Maturita z tohto predmetu sa zrejme bude meniť: Minister Drucker chce, aby mala rôzne úrovne, ako pri cudzích jazykoch

Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) presadzuje zavedenie dvojstupňovej matematiky na stredných školách (SŠ) v rámci maturitnej skúšky. Uviedol to v rozhovore pre TASR. Skupina študentov, ktorá sa chce venovať prírodovedným odborom, by podľa neho mala byť na túto oblasť lepšie pripravená.

„Žiaci by nerobili len jednu skúšku z matematiky, ale mohli by mať možnosť absolvovať úrovne B1, B2, C1, pretože tak by sme neboli v nižšom strede,“ zdôraznil. Na vysokých školách prírodovedných smerov podľa jeho slov vyžadujú vyšší štandard, ktorý v súčasnosti mnohí študenti nedosahujú.

Minister tiež podotkol, že nie každý potrebuje rovnakú úroveň matematiky a niektorí študenti vyžadujú viac podpory v tejto oblasti ako iní. „Pri cudzom jazyku si pri skúške vieme porovnať medzi úrovňami B1 a C1. Rozumieme, aká je to úroveň. Je tu úvaha, že takto by sme mohli postupovať aj v matematike,“ skonštatoval.