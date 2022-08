Matovič zverejnil súkromné SMS so Sulíkom. Šéf SaS chcel údajne z koalície vyhodiť Kollára

Klamať sa nepatrí, odkázal líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič koaličnému partnerovi a predsedovi strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardovi Sulíkovi. Dôvodom je Sulíkove zamlčanie dôležitej časti v SMS správe adresovanej Matovičovi zo septembra minulého roku. V statuse na sociálnej sieti dnes Matovič napísal, že predseda SaS žiadne koaličné vzťahy urovnávať nechce, práve naopak.

Minulý týždeň na tlačovej besede Richard Sulík priznal, že lídrovi OĽaNO písal vlani SMS správu s cieľom „zakopať vojnovú sekeru.“ Dodal, že mu prišla len odpoveď „Hmm“, a že sa snažil vzťahy v koalícii urovnať. Líder OĽaNO však tvrdí, že to bolo len ďalšie Sulíkove klamstvo. Správu o zakopaní vojnovej sekery mu síce Sulík napísal, no podľa Matoviča zamlčal podstatnejší návrh, ktorý v nej predložil. „Ak sa rozhodneš vyprevadiť Borisa Kollára (Sme rodina) z koalície, môžeš rátať s 20 hlasmi klubu SaS. Ty máš 52, Veronika Remišová (Za ľudí) 4, to je 76,“ napísal podľa Matoviča Sulík.

Minister financií tvrdí, že Sulík ho už viackrát oslovil s návrhom, aby vyštvali koaličných partnerov Kollára a Remišovú z vlády. Údajne mal Sulík nahovárať i Kollára a Remišovú, aby vyštvali lídra OĽaNO. „Toto boli tie jeho opakované a preukázateľné kroky na zmiernenie situácie v koalícii,“ konštatoval Matovič. Doplnil, že Sulík od začiatku koalície robil systematické a zákerné kroky, aby ju rozbil. Matovič je presvedčený, že predseda SaS pred 11 rokmi „poľoval“ na vtedajšiu premiérku Ivetu Radičovú, až kým nedokončil svoje „dielo skazy“.

Matovič nedokáže žiť bez nepriateľa, tvrdí Sulík

Igor Matovič podľa strany SaS opäť potvrdil, že mu nikdy nešlo o zmier, a že nedokáže žiť bez nepriateľa a neustáleho konfliktu. „Moja správa adresovaná Igorovi Matovičovi reflektovala snahy Borisa Kollára zastaviť boj proti mafii. V tom čase, po paragrafe 363 pre Vladimíra Pčolinského a chaose v bezpečnostných zložkách, sa Boris Kollár verejne vyjadroval pre odchod Sme rodina z koalície a predčasné voľby. Bolo mi ľúto, keď som videl ako Boris Kollár s Igorom Matovičom zametá. Navrhol som preto Igorovi Matovičovi ústretový krok – zakopať vojnovú sekeru, a tiež som ho uistil o podpore 20 poslancov SaS v prípade, že by sa rozhodol vyprevadiť Borisa Kollára z koalície,“ uviedol Richard Sulík.