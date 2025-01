Matovič v najnovšom videu: Fico je chorá hlava, Progresívne Slovensko je potrebné strážiť

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič si znovu nedával servítku pred ústa. Vo svojom živom vysielaní na facebooku z nedele (19. 1.) sa vyjadril k aktuálnym témam, prevažne prostredníctvom otázok svojich fanúšikov. Okomentoval ako koalíciu, tak aj opozíciu a mimoparlamentných Demokratov.

Matovič vystúpil v tričku s potlačou Fica a nápisom, ktorým chcel upútať pozornosť na nedávnu premiérovu cestu do Vietnamu. Viac ako hodinu odpovedal na otázky svojich fanúšikov, pričom si rozhodne nedával servítku pred ústa. Okrem koaličných poslancov skritizoval takmer všetky opozičné strany.

Hovoril nielen o svojom kontroverznom ťahu, kedy vyliezol na bránu Úradu vlády, ale aj o svojich názoroch na opozičné či koaličné strany. Len pred niekoľkými dňami opozícia spoločne stála na tlačovej besede, v médiách sa tak začalo hovoriť o potenciálnom spájaní síl. Dnes to však vyzerá úplne inak, Igor Matovič nešetril kritikou na adresu bývalých koaličných kolegov, či na opozičných poslancov.

Fico je chorá hlava, hovorí

Na otázku, či sa na Slovensku vytvára rovnaký scenár ako pred atentátom, odpovedal Matovič svojsky. Podľa neho je Robert Fico opojený mocou, nazval ho tiež chorou hlavou s tým, že odborne mu to odkázali psychiatri. Myslí si, že Fico je schopný všetkého, čo by mohlo jeho strane pomôcť.

Roberta Fica ešte včera skritizovali slovenskí psychológovia a psychiatri, ktorí upozornili na zmenu jeho správania a na polarizáciu spoločnosti. Fico reagoval vyjadrením, že podľa neho títo ľudia zneužili svoje povolanie.

Skritizoval opozičných kolegov

Matovič ďalej tvrdil, že Progresívne Slovensko chce spojiť sily s Hlasom. Prirovnal to k volebnému obdobiu 2016 – 2020, kedy strany MOST-HÍD a #SIEŤ odmietali spoluprácu so Smerom, no nakoniec išli spolu do jednej vlády.

Priznal, že sa bojí, že Progresívne Slovensko bude hrať rovnakú „podlú hru“ na svojich voličov. Vyjadrenia Michala Šimečku, ktoré vylučujú spoluprácu s niektorou z koaličných strán, nazval „chystaným podvodom“. Tvrdil tiež, že PS môže byť nebezpečné a že by chceli „presadzovať úchylky“, preto je ich vraj „potrebné strážiť“.

Zároveň stranu Michala Šimečku pochválil za cestu na Ukrajinu, ktorú pred niekoľkými dňami podnikli. Pri tej príležitosti sa stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym. S ním sa chystá stretnúť aj premiér Robert Fico, momentálne hľadajú vhodný termín a miesto stretnutia.