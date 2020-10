Matovič spomína lockdown, Krajniak kritizuje prezidentku. Vláda však priznala nedostatok zdravotníkov

K štvrtkovému večeru bolo plne obsadených 4900 odberových tímov pomocným personálom, pričom len 63 percent z nich bolo plne obsadených potrebnými zdravotníkmi.

V súvislosti s plánovaným celoplošným testovaním to na sociálnej sieti uviedol premiér Igor Matovič. Verí, že sa obsadenosť zdravotníckym personálom ešte zvýši. Aj prezidentka Zuzana Čaputová dnes zverejnila vyjadrenie, v ktorom upozornila na to, že cieľ operácie je nedosiahnuteľný. V okamihu si vyslúžila kritiku nie len premiéra ale aj ďalších členov vlády.

Matovič opäť spomína tvrdý lockdown

“Naďalej dôverujeme slovenským zdravotníkom a veríme, že obsadenosť zdravotným personálom sa dnes ešte výrazne zvýši. Poďme preto všetci urobiť maximum,” napísal Matovič. Neskôr zverejnil ďalší status s tým, že “každý z nás si dnes vyberá svoju cestu”. Rovnako informoval, že antigénové testy majú počas víkendu zistiť 30-50 tisíc pozitívnych prípadov.

Všetci máme podľa premiéra ukázať, že v rozhodujúcej chvíli zaberieme spolu za jeden povraz a dokážeme to. “V inom prípade nám zostáva v rukách už len totálny lockdown a ten si nikto z nás nepraje,” skonštatoval. Ubezpečil, že vláda je pripravená na všetky situácie, ktoré môžu cez víkend nastať.

Krajniakova kritika

Status uverejnil aj Milan Krajniak, ktorý obvinil prezidentku z toho, že sa vzdáva ako prvá a trúbi na ústup. Podľa neho má “dobrý Vrchný veliteľ ozbrojených síl kapitulovať ako posledný, nie ako prvý”, reagoval na slová Zuzany Čaputovej.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo reagoval aj na dnešné vyjadrenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej, z ktorého je sklamaný. Keď uvidíme obrovský záujem o pretestovanie a my ľudí nebudeme vedieť pretestovať, budeme na to reagovať. Doplnil, že vláda určite zasadne v nedeľu 1- novembra, ministri sú na to podľa neho pripravení.

Naď reagoval aj na dnešné vyjadrenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej, z ktorého je, ako zdôraznil, sklamaný. „Naozaj som si myslel, že sme všetci na jednej lodi,“ uviedol. Podľa vlastných slov čakal, že prezidentka vyzve zdravotníkov, aby sa prihlásili. Ako dodal, počet zdravotníkov stále rastie

Je otázne, či víkendová operácia Spoločná zodpovednosť dopadne podľa predstáv vlády. Rovnako zatiaľ nie je známe, čo bude s ľuďmi, ktorí sa otestovať nestihnú, kvôli preplneným kapacitám testovacích miest.