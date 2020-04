Matovič predstavil pán „Niečo za niečo“, v najbližších dňoch sa budú otvárať viaceré prevádzky

Plán má názov „Niečo za niečo“ a je rozdelený do štyroch fáz. Fázy sa budú určovať podľa aktuálnej situácie na Slovensku, každé dva týždne. Ak sa situácia nezhorší do ďalšej fázy by sme sa mohli dostať už po dvoch týždňoch.

Ďalšie fázy otvárania prevádzok by mali v ideálnom prípade nasledovať v intervaloch dvoch týždňov. Začiatok prvej fázy bol stanovený na 22. apríla, ostatné pevný termín nemajú. Vývoj nakazených novým koronavírusom sa bude pravidelne vyhodnocovať stanoveným indikátorom a dôjde buď k prechodu na novú fázu, ponechaniu tej doterajšej alebo návratu k predchádzajúcemu stavu.

Prvá fáza od stredy

Prvá fáza otvárania prevádzok sa má spustiť od stredy 22. apríla. Otvoria sa v nej obchody a služby do 300 m2, prevádzky verejného stravovania cez predajné okienko, vonkajšie športoviská za stanovených podmienok, ubytovacie prevádzky na dlhodobé ubytovanie, vonkajšie trhoviská či predaj automobilov. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO) s tým, že celý plán otvárania prevádzok má štyri fázy. Plán ešte prerokuje Ústredný krízový štáb.

Ďalšie fázy v dvojtýždňových intervalov

Podľa riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky Martina Smatanu stanoveným indikátorom bude sedemdňový kĺzavý medián denného prírastku pacientov s ochorením COVID-19. „To znamená, že sa pozeráme na denné prírastky, robíme z toho medián, každý deň to posúvame v čase. Tento indikátor budeme očisťovať o pacientov, ktorí sú importovaní v nejakej karanténe a nejaké iné špecifiká. A preto tie výsledky budú pravidelne, pravdepodobne na dennej báze verifikované s odbornou skupinou, aby sme mali presné informácie o tom, aké sú reálne počty pacientov, ktorí sa nemôžu v našom systéme šíriť,“ oznámil Smatana.

Podľa Matoviča, ak hodnota indikátora bude menšia ako 100, budú sa prevádzky otvárať podľa zverejneného harmonogramu. „V prípade, ak rozpätie indikátora bude v intervale od 100 do 150, zachová sa otvorenie prevádzok z predchádzajúceho obdobia a nové prevádzky sa neotvoria. Ak zvýšenie indikátora bude nad 150, tak sa zatvoria prevádzky, ktoré boli otvorené v predchádzajúcej fáze," spresnil premiér.

Otváracie hodiny pre seniorov sa upravia

Otváracie hodiny v obchodných prevádzkach vyhradené pre seniorov sa upravia. Po novom majú mať vyhradené hodiny od 9. do 11. hodiny, a to iba v pracovných dňoch. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO) po stretnutí s konzíliom odborníkov. Pre dôchodcov má tiež vláda pripraviť program stravných lístkov, za ktoré by si mohli na diaľku nakupovať obedy v reštauráciách. Vozili by im ich taxikári, ktorí doteraz nemohli fungovať.