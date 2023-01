Matovič nabral nový dych, na FB chrlí síru. Pustil sa aj do „LGBTIQWERTZUOPASDFHJKYXCVBNM+“ komunity

Viacero Slovákov v kútiku duše dúfalo, že novoročným predsavzatím expremiéra a exministra financií Igora Matoviča bude obmedzenie Facebooku. Ako sme sa mohli presvedčiť v priebehu posledných troch dní, toto želanie sa nám, žiaľ, nenaplnilo. Sotva sa končí tretí deň v novom roku a Igor Matovič sa už stihol pustiť do „LGBTIQWERTZUOPASDFHJKYXCVBNM+“ komunity, prezidentky Zuzany Čaputovej, či do Denníka N.

Toto je výber TOP 3 vecí, ktoré ho v priebehu posledných 3 dní rozčarovali najviac.

„LGBTIQWERTZUOPASDFHJKYXCVBNM+“ komunita

Takto „revolučne“ premenoval včera expremiér LGBTIQA+ komunitu pod jedným zo statusov satirickej stránky Zomri. Tá zábavne definovala 3 stupne fanatizmu, no Igorovi Matovičovi to nedalo, a doplnil štvrtý bod: „4. Zomri a iní LGBTIQWERTZUOPASDFHJKYXCVBNM+ prepnutí aktivisti, čo deťom nahovárajú, že aj s pipíkom môžu byť pipinou.“

LGBTIQA+ komunite venoval na svojom Facebooku priestor aj dnes, kde svoje publikum upozornil na prípad Chloe Coleovej, ktorá oľutovala, že sa dala preoperovať na muža. Samozrejme to spravil sebe vlastným spôsobom a otázku LGBTIQA+ nezabudol označiť za „zhubnú a nebezpečnú propagandu“.

Vyznamenania udelené Zuzanou Čaputovou

Slovami (opäť) nešetril ani na adresu našej prezidentky, Zuzany Čaputovej. „Mal som maličkú nádej, že dnes bude ten deň a Čaputová dokáže prekročiť svoj tieň a dokáže odkliať zaujatosť slovenských prezidentov voči dvom ľuďom, ktorí boli hlavnými strojcami Novembra. Nedokázala to a Milan Kňažko s Jánom Budajom sú aj po 30 rokoch ľudia, na ktorých slovenským prezidentom vôbec nezáleží,“ sťažuje sa.

Hlavu štátu nešetril ani v komentároch. Na argument, že Zuzanu Čaputovú nám závidí celý svet, Matovič odpovedal: „…a to je presne tá progresívna propaganda. Ju nám určite nikto normálny nezávidí. Falošná žena, ktorá používa nie dvojaký meter ale kilometer.“

Tu sa však jeho rozčarovanie nekončilo a samozrejme musel spomenúť aj Richarda Sulíka, ktorému zrejme do dnešného dňa neodpustil, že nenakúpil testy: „Keď Sulík dal cez skrátené, aby pes mohol chodiť do reštaurácie, bez mihnutia oka mu to podpísala. Keď ja som dal cez skrátené 200 eur na dieťa, najprv požiadala parlament o zrušenie a keď jej to nevyšlo, tak požiadala Ústavný súd, aby pomoc rodinám zrušil. Tak sa normálna žena nespráva, a nieto ešte prezidentka. Právo psa je jej viac ako právo dieťaťa. Odporné.“

Dôkazom toho, že Igor Matovič má evidentne radšej mačky ako psov, je aj legendárny Mačiak.

„Kauza“ Denník N

Pred cca hodinou sa expremiér pustil aj do Denníka N. „Nie je vám, pani reportérka, z takýchto vulgárnych manipulácii a klamstiev už blivo?“, pýta sa takouto rečníckou otázkou vo virtuálnom priestore reportérky Márie Benedikovičovej, ktorá napísala, že vyšetrovanie káuz bude pokračovať bez ohľadu na to, aká bude ďalšia vláda.