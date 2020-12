Matovič kritizuje populizmus a nákup testov. Čaká sa na rozhodnutie, či sa budú opatrenia sprísňovať

Ešte v piatok informoval minister zdravotníctva, že podľa neho má tvrdší lockdown podporu premiéra Igora Matoviča. Slovensko sa ocitlo v situácii, kedy krivka počtu nakazených prudko stúpa, pribúdajú pacienti v nemocniciach a aj úmrtia.

Minister zdravotníctva Krajčí navrhol sprísnenie opatrení, to však najskôr musí odobriť vláda. Kedy bude zasadať, nie je podľa neho jasné. Ako je možné, že v tak kritickej situácii to nevie ani minister zdravotníctva, jasné nie je. Šéf rezortu zdravotníctva sa stotožňuje s názormi odborníkov, epidemiológov, podľa ktorých je situácia okolo nového koronavírusu veľmi vážna až kritická a ochorenie COVID-19 sa šíri reťazovo. Doplnil, že premiér zvažuje ešte ďalšie možnosti, ako pomôcť vylepšiť tvrdý návrh. Myslí si, že premiér mu rozumie a podporuje ho.

To znamená, že možnosti máme zrejme tri. Buď ostanú opatrenia na úrovni, na akej sú teraz, čo je podľa odborníkov nedostatočné, buď sa zavedie prísny lockdown alebo sa počká, s čím príde Igor Matovič. Ten však zosmiešňuje tých, čo žiadajú tvrdšie pravidlá a výnimky na základe negatívneho testu.

Premiér kritizuje populizmus

Premiér tvrdí, že tí, ktorí ho mesiac lynčovali za plošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19, aktuálne volajú po výnimkách z lockdownu pre tých, ktorí budú mať test.

“Akosi záhadne si nevedia uvedomiť, že počas plošného testovania sme mali presne to – lockdown s výnimkou pre tých, ktorí mali test. Jasné, rád by som išiel presne tou cestou, ale to by niekto nemohol totálne zlyhať s nákupom testov, t.j. nemáme potrebné milióny testov,” uviedol predseda vlády na sociálnej sieti.

Ako poznamenal, verejne ho niektorí zaprisahávali, že akékoľvek plošné testovanie už musí byť len striktne dobrovoľné. V súčasnosti ho, ako tvrdí, tí istí vyzývajú, aby sa plošne testovali “horiace” okresy. “Nechápem už vôbec. Najprv zburcujú v ľuďoch až nenávisť voči mne a plošnému testovaniu, a teraz to ja mám nejakým zázrakom zvrátiť,” skonštatoval Matovič s tým, že takto vyzerá nebezpečný populizmus počas pandémie. Myslí si, že naň doplatia stovky nevinných ľudí životmi a tisícky trvalými zdravotnými následkami.

Ako sa dá potom nazvať to, čo v septembri urobil pri svadbách on? Nevestám sľuboval, že “dobre bude” a zrušil opatrenia Pandemickej komisie. Svadby sa neskôr vymkli z rúk, počty nakazených stúpali a nakoniec boli zrušené všetky oslavy po obrade. Podobne to bolo aj pri rokovaniach so zastupiteľmi gastro prevádzok a fitnescentier, ktorým sľuboval riešenia. Už tento týždeň sa dozvieme, ktorou cestou sa Slovensko vydá. Najrozumnejšie by zrejme bolo sprísnenie opatrení, no najpravdepodobnejšia je možnosť nejakého ďalšieho plánu premiéra Matoviča.