Chcete sa účinne zbaviť koronavírusu vo svojej domácnosti? Zničí ho technológia, ktorú vyvinuli Slováci

Boj proti koronavírusu je témou číslo jeden na celom svete. Výnimkou nie je ani Slovensko. Našťastie, aj u nás máme šikovných ľudí, ktorí dokážu vymyslieť zariadenie, ktoré si poradí aj s týmto problémom.

Slováci z bošianskeho start-upu New Aroma prišli ešte v apríli s kreatívnym riešením boja proti koronavírusu a do svojich difuzérov vyvinuli špeciálnu zmes aromatického oleja a dezinfekcie, vďaka čomu difuzéry ničia aj nový koronavírus. Dnes je táto ich technológia konečne dostupná pre širokú verejnosť.

Dostupné aj pre domácnosti či do auta

Start-up New Aroma nie je na Slovensku žiadnym nováčikom. Ich difuzéry s aromatickým olejom už využíva mnoho reštaurácií, firiem, hotelov a kancelárií. Vďaka e-shopu sú dostupné pre širokú verejnosť a mohol by to byť aj pekný vianočný darček, ktorý ešte stihnete zakúpiť pred Vianocami.

Difuzér však už nie je určený len pre prevádzky. Novinkou je, že ho môže mať ktokoľvek už aj v domácnosti a skvelé je, že si ho môžete nainštalovať aj do auta, čo je veľká výhoda, keďže na nákupy sa momentálne zrejme všetci radšej presúvame autom. Takto budete mať interiér auta voňavý a ešte sa zbavíte prípadného vírusu. Dostupné sú na webe start-upu newaromahome.sk.

Spoločnosť získala celoeurópsky atest, že technológia pôsobí proti koronavírusu, no napríklad aj proti vírusu chrípky, čo sa v tomto období určite hodí.

Ako to celé funguje?

Vonná zložka sa v profesionálnom difuzéri zmieša s olejovým základom. Nemusíte sa báť, že by zložky podráždili vaše dýchacie cesty, neobsahujú totiž žiadny alkohol ani karcinogénne látky. Jeho používanie je teda absolútne bezpečné.

„Olej je v difuzéri stlačený kompresorom cez rozprašovaciu trysku, ktorá olej priam atomizuje na čiastočky veľké len niekoľko mikrónov. Keďže je olej ľahší ako voda, malé čiastočky sa rozptýlia do celého priestoru a k zemi padajú len veľmi pomaly,“ vysvetľuje princíp difuzérov CEO New Aroma Jana Šefrániková Mikulášová.

V New Aroma tiež využívajú špeciálnu zmes nanočastíc Nano Purity proti patogénom (vrátane koronavírusu), na ktorej spolupracovali so slovenským odborníkom na dezinfekciu Michalom Bartošovičom, ktorý ako jediný na svete k tejto technológii vlastní aj patent a je tiež garantom projektu.

Do vonnej kompozície sa komplikovanou chemickou reakciou pridáva špeciálna dezinfekčná zložka v koncentrácii 0,25 % – 3 %. Výhodou tak je, že máte krásne vyvoňanú domácnosť, auto, prípadne priestor, v ktorom pracujete a tá úspešne a bezpečne zničí všetky patogény. Dezinfekčná zložka má navyše mikrobicídne, baktericídne a virucídne účinky – inými slovami, zabíja mikróby, baktérie aj vírusy, vrátane koronavírusu. Bežne sa používa v medicíne ako dermálna zložka alebo inhalačné činidlo. Na myseľ aj telo tak môže mať pozitívne účinky, pretože priestor rozvonia aj dezinfikuje.

Ak difuzér využívate pravidelne, vytvorí sa v priestore tzv. ochranný plášť, a teda má aj preventívny účinok, keďže mikročastice sa naakumulujú. Dezinfekčná zložka sa bežne používa v medicíne ako dermálna zložka alebo inhalačné činidlo.

Dezinfekciu vôbec necítite

Výhodou je, že typickej vône dezinfekcie sa nemusíte báť. Keď sa zmieša s vonnými olejmi, ani ju neucítite, práve naopak. Ide o voňavé a zrejme aj jedno z najpríjemnejších opatrení proti koronavírusu. Ak ste difuzér niekedy vyskúšali, potom viete, že funguje omnoho lepšie ako čističky vzduchu, vonné sviečky, spreje alebo tyčinky.

Samotná vôňa tiež navodzuje pocit bezpečia a relaxu. Keď človek vôňu ucíti, okamžite sa mu spojí s bezpečnosťou, pretože vie, že obsahuje aj dezinfekčnú časť, ktorá dokáže zničiť aj koronavírus. Nové difuzéry do domácnosti a auta sú revolúciou v boji proti koronavírusu, keďže ide o spojenie príjemného s užitočným. Bezpečnosť a vôňu však môžete mať aj vo väčších priestoroch kancelárie, reštaurácie alebo kaviarne.

Dezinfekčné aroma oleje sú k dispozícii v piatich prevedeniach, vône ako napríklad citrus, mäta, bavlna alebo biely kvet, no v ponuke je aj samotná dezinfekčná zložka bez aromatického oleja, ktorá je sama o sebe charakteristicky aromatická. Start-up New Aroma k dezinfekčným aroma olejom ponúka aj difuzéry vo viacerých variantoch. Výhodou je, že fungujú aj cez Bluetooth, vďaka čomu si môžete miestnosť vyčistiť aj vtedy, keď nie ste doma.

V spolupráci s New Aroma