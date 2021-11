Matematik Richard Kollár: Do týždňa prídu ďalšie zmeny. Politici pod tlakom robia tie najhoršie rozhodnutia

Oddnes platí na Slovensku prísny lockdown, núdzový stav a aj zákaz vychádzania. Ide o opatrenia na poslednú chvíľu, ktoré oznamovali koaliční lídri včera večer a platiť začali už od polnoci. Každý občan mal teda niekoľko hodín na to, aby sa zariadil. Ak ste narýchlo utekali do kaderníctva alebo na manikúru, zrejme ste urobili dobre. Bez účinného riešenia, ktorým je momentálne vakcína, sa tohto režimu nezbavíme dlho. Samozrejme, na Vianoce covid oddychuje, bude voľno.

Svoj názor na včerajšie predstavené opatrenia v statuse popísal aj matematik Richard Kollár. Otázkou už len ostáva, či sa máme smiať alebo plakať. Kollár sa podľa vlastných slov ešte stále nestihol pozviechať z toho, čo videl. Podľa neho sa táto tlačovka zapíše do histórie s prívlastkom legendárna.

“Trpieť bude len pes, ktorý môže len 500 metrov z domu. Keď je okolo len betón, má smolu, čúra k lampe, zvykne si. Tak ako deti, čo nemôžu ísť ďalej ako 1000 metrov, len sa premoriť do školy. Toto budú ľudia určite dodržiavať. Určite, dôverujte mi, však by ste to len tak neporušovali!” napísal.

Chceme sa porovnávať so západnými krajinami, žiaľ, nerobme to, na čo nemáme. Ako uviedol Kollár, Rakúsko občanom na krátkej a jasnej tlačovke predstavilo, že o pár dní začne platiť tvrdý lockdown pre každého. Tiež oznámili, že nasleduje povinné očkovanie. Prišlo teda rýchle opatrenie na zníženie počtu prípadov, hospitalizácií aj úmrtí a následne aj riešenie, ktorým je momentálne len vakcinácia. Rakúsko to teda zvládne, my zrejme nie.

Opatreniam dáva tak týždeň

Matematik kritizoval premiéra Hegera, že včera takmer nespomenul očkovanie a akosi pozabudol, že lockdowny sme tu mali aj minulý rok a ide len o dočasné riešenie, ak v tejto situácii ide vôbec o riešenie, keďže nastavené opatrenia sa lockdownom nedajú nazvať. Podľa Kollára ide o šalát a tento režim zrejme nebude trvať dlho, keďže neprinesie výsledky. Očakáva zmeny do týždňa.

“Dokonale sa však ukázalo, že Slovensko robí najhoršie rozhodnutia pod tlakom, keď majú naši politici málo času. Akonáhle príde stres, tak sa v pondelok dohodne niečo iné ako v stredu vylezie von. Výsledok je taký, že nie je spokojný nik. Ani tí politici, ani odborné konzílium, ani občania. Rozhodnutia sú plné detailov, ktoré absolútne nedávajú zmysel a vedú presne k potlačeniu toho, čo najviac pomáha riešiť pandémiu – dokonca asi viac ako vakcíny – a to je dôvera v štát,” pokračoval v príspevku.

“Je preč a následne si môžeme klásť otázky, prečo sa ľudia neočkujú? Prečo nedodržiavajú opatrenia? Dezoláti jedni! Avšak my si podkopávame sami pôdu pod nohami a potom sa sťažujeme, že ľudia nedodržiavajú zákony a pravidlá (vyhlášky), že nás nepočúvajú.

Yo, fella, takto Vás už nikdy počúvať nebudú, keď im povolíte 500 metrov so psom alebo mačkou a 1000 metrov s deťmi, každý povinne GPS. Keď budete vyhláškou, ktorú sami nestihnete do polnoci napísať, už od polnoci od nich chcieť potvrdenie od zamestnávateľa pri ceste do práce. Keď neviete odpovedať ani na úplne základné otázky novinárov,” napísal

Prognóza na Vianoce

Čo nás čaká v najbližšie dni? Podľa premiéra Hegera to nevieme. Situácia sa prehodnotí po desiatich dňoch a zákaz vychádzania bude platiť minimálne dva týždne. Opatrenia by sa v prípade zlepšenia situácie mali uvoľniť pre očkovaných a ľudí, ktorí prekonali covid. Podľa Kollára však prirodzene klesne počet vykonaných PCR testov a rovnako aj antigénových testov, no pozitivita sa zvýši. Veď kto by chodil na antigénový test, keď nepotrebuje jeho platnosť a môže sa v práci preukazovať samotestom, ktorý mu bude platiť týždeň? V praxi príde dieťa domov nakazené zo školy covidom, nakazí aj rodiča, ten nakazí kolegov v práci a stále je len na piatom alebo šiestom dni a test mu ešte deň platí, veď je negatívny.

Počty pacientov v nemocniciach podľa matematika neklesnú a úmrtia, ktoré evidujeme s ešte väčším oneskorením ako hospitalizácie už vôbec nie.

Aké budú teda Vianoce? Opatrenia budú platiť minimálne 7 dní, možno aj dva týždne. Následne aj tak nebudeme vedieť, čo ďalej robiť. Následne to takto pôjde až do Vianoc. “Na toto sa v matematike používa odborný termín – chaos. Je to však režim, v ktorom sa niektorí naši politici cítia ako ryby vo vode. Je to ich prirodzený životný priestor,” napísal v závere.