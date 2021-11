Môžem cestovať mimo okres a ísť na návštevu? Pozrite si, čo všetko platí oddnes (otázky a odpovede)

Mali začať platiť už pred niekoľkými týždňami. Rokovania trvali príliš dlho, nebola vôľa takmer nič prijať a niektorí, ako napríklad Veronika Remišová ešte pred ohlásením opatrení bez servítky oznámi, že ona hlasovala proti lockdownu. Vyhovieť treba každému, preto školy, kde vznikajú najväčšie ohniská ostávajú otvorené, aj keď rodičia detí budú doma. Nie, nezdá sa vám, že je rok 2020 a o pár dní sú Vianoce.

Sme v tretej vlne a všetko sa opakuje. Prísne opatrenia, zákaz vychádzania a lockdown zatiaľ platia na 2 týždne, ako keby sme naozaj nič nepochopili. Richard Sulík vetuje zatvorenie škôl, koaliční lídri hovoria, že priali, čo odporučili odborníci, aj keď tí odporučili prísny lockdown minimálne na 3 týždne a Boris Kollár si zrejme myslí, že tohtoročná lyžiarska sezóna bude fajn. Ľuďom je však potrebné povedať pravdu. Bude to jazda, ktorá môže trvať naozaj dlho, aspoň na to teraz máme prijatý núdzový stav, ktorý bude trvať 90 dní. A teraz k tomu, čo začalo platiť od dnešného dňa vo forme otázok a odpovedí.

Pripomíname, že v tejto fáze celoštátneho lockdownu je už jedno, či ste zaočkovaný, neočkovaný alebo ste ochorenie prekonali. Prijaté pravidlá platia pre všetkých bez výnimky. Výnimky zo zákazu vychádzania aj presný zoznam predajní a prevádzok, ktoré možno navštíviť s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb nájdete na konci článku.

Aké je rozdelenie okresov na ďalší týždeň?

Okresy sa už podľa platného COVID automatu nedelia regionálne na žiadne stupne. COVID automat sa vypol, pretože bola splnená podmienka 3200 pacientov v nemocniciach, kedy sa prechádza na celoštátne prísne opatrenia. Vláda teda schválila núdzový stav na 90 dní a aj zákaz vychádzania, ktorý neplatí od 1.00 do 5.00 h.

Môžem ísť po 20. hodine von?

Nie, do 20. hodiny sa musíte vrátiť domov, režim sa po tejto hodine ešte sprísňuje a platí menej výnimiek. Vonku sa môžete pohybovať v prípade, že idete do práce, k lekárovi alebo venčiť psa či mačku. Počas zákazu vychádzania tiež platí mnoho výnimiek:

nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode (potraviny, lieky, drogéria, obuv, krmivá pre zvieratá, pohonné hmoty, noviny)

nevyhnutné služby (okienkový predaj gastroprevádzok, banky, poisťovne, autoservisy a STK, čistiarne, výdajne e-shopov, kľúčová služba, optiky, servis mobilov, kúpele zo zdravotných dôvodov)

cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa

cesta na a z očkovania a testovania na ochorenie COVID-19

cesta do jaslí a škôl, v tomto prípade je povolený sprievod

cesta do prírody v rámci okresu

cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá

venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska

výnimky taktiež platia pre pohreb, sobáš a krst

Môžem ísť na návštevu k rodine alebo známym?

Nie, pokiaľ nejde o nevyhnutný prípad, kedy sa musíte postarať o blízku osobu, napríklad jej nakúpiť v prípade, že je v karanténe. Ak už musíte na návštevu ísť, uistite sa, že máte respirátory a dodržiavajte všetky hygienické pravidlá.

Môžem cestovať mimo okres?

Áno, ale len v prípade, že idete napríklad na chatu, ktorú máte v inom okrese a to za účelom rekreácie, prípadne tam chcete stráviť lockdown. Ďalej môžete cestovať mimo okres aj v prípade starostlivosti o blízku osobu, v prípade hromadných podujatí (presne stanovené vyhláškou hygienika, týkajú sa už len pracovných povinností), prípadne, ak prechádzate okresmi z dôvodu cesty do zahraničia. Explicitne však zakázaný prechod medzi okresmi nie je, vláda ho však dôrazne odporúča.

Ostávajú reštaurácie otvorené?

Áno, ale len v režime okienkový predaj. Rovnako to platí aj pre kaviarne. Taktiež môže fungovať rozvoz jedál.

A čo fitká?

Nie, fitness centrá sa zatvárajú, rovnako aj plavárne, wellness a aquaparky. Povolený je len individuálny šport, napríklad v prírode.

Môžem ísť na prechádzku do prírody a venčiť zviera?

Áno, ľudia stále môžu chodiť do prírody. Rovnako je povolené aj venčenie psov alebo mačiek a to do 500 metrov od domu. Povoľujú sa aj prechádzky s malými deťmi alebo kočíkmi a to do vzdialenosti 1000 metrov od domu. Samozrejme, nikto nebude merať, či ľudia túto vzdialenosť presne dodržiavajú, je však potrebné myslieť na to, že v prípade kontroly musíte vedieť dôveryhodne vysvetliť, prečo sa nachádzate mimo domov.

Môžem sa z prírody vrátiť aj neskôr?

Nie, stále platí zákaz vychádzania po 20. hodine, pobyt v prírode nemá výnimku.

Sú povolené hromadné podujatia?

Áno, ale len vo veľmi špecifických prípadoch a to len v režime očkovaní a prekonaní do desať osôb. Podľa ÚVZ sa môžu konať len v súvislosti s výkonom práce. Organizátor musí zabezpečiť oznam o tom, že sa hromadné podujatie organizuje. Povolené sú aj profesionálne športové súťaže, no bez účasti divákov.

Je povinné testovanie v práci?

Áno, ale platiť začne až od pondelka. V práci sa budeme musieť preukázať v režime OTP, to znamená, že buď očkovaním, testom (samotest, antigénový test alebo PCR test nie starší ako 7 dní), prípadne potvrdením o očkovaní. Zamestnávateľ je povinný tieto potvrdenia kontrolovať.

Je povinná práca z domu?

Nie, nie je, no vláda home office dôrazne odporúča všade tam, kde je to možné. Na cestu do zamestnania je potrebné potvrdenie s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Zamestnanci sú od pondelka zároveň v OTP režime.

Sú povolené bohoslužby?

Nie, veriaci budú mať počas nasledujúceho obdobia lockdownu zakázanú skupinovú účasť na bohoslužbách, individuálna pastoračná činnosť však ostáva povolená. Veriaci budú môcť ísť na spoveď, prípadne na individuálne prijímanie, omše sa môžu konať napríklad aj v online forme, istý počet ľudí na nich bude povolený.

Môžem si ísť kúpiť oblečenie a dekorácie či vianočné darčeky do nákupného centra?

Nie, nákupné centrá síce ostávajú otvorené, no v nich budú v prevádzke len nevyhnutné obchody a to potraviny, drogéria, lekáreň, výdajne tovarov, pošty, banky, kľúčové služby a napríklad obuv. V nákupných centrách sa bude taktiež naďalej očkovať proti koronavírusu.

Platia v obchodoch nejaké obmedzenia na počet zákazníkov?

Áno, podobne, ako sme to už zažili. Počet zákazníkov v predajniach je obmedzený predajnou plochou, keď na jedného klienta musí pripadať najmenej 25 štvorcových metrov. Ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v rovnakom čase len jeden zákazník.

Musia mať deti v školách rúška?

Áno, toto pravidlo sa opätovne zavádza, keďže školy sú momentálne najväčšie ohniská nákazy. Od štvrtka sa zavádza povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom pre žiakov základných škôl (ZŠ), špeciálnych základných škôl a žiakov prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom.

V interiéroch sú povinné rúška alebo respirátory?

Oddnes sú vo všetkých interiéroch na Slovensku vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov, povinné respirátory. V exteriéri vo všetkých okresoch platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Výnimky zo zákazu vychádzania

do a zo zamestnania pre zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Potrebné je potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Pre zamestnancov škôl a školských zariadení platí výnimka v čase od 5.00 do 20.00 h. Výnimka sa vzťahuje aj na cestu na výkon podnikateľskej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná z domácnosti,

na obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne alebo prevádzky,

do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,

na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného od 5.00 do 20.00 h,

do lekárne,

na vykonanie PCR alebo antigénového testu a očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v čase od 5.00 do 20.00 h,

na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst v čase od 5.00 do 20.00 h,

na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný,

so psom a mačkou do vzdialenosti 500 metrov od bydliska, na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá a s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti,

na účel vycestovania do zahraničia a návrat späť,

do prírody vrátane individuálneho športu v rámci okresu, pričom pre Bratislavu sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade Košíc sa možno pohybovať vo všetkých košických okresoch,

dieťaťa do jaslí, materských škôl, základných, stredných, vysokých a špeciálnych škôl od 5.00 do 20.00 h. Výnimka platí aj pre sprievod,

dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom od 5.00 do 20.00 h,

rodiča, inej oprávnenej osoby a dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, striedavej starostlivosti alebo na cestu na stretnutie sa s dieťaťom po dohode rodičov od 5.00 do 20.00 h,

osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby od 5.00 do 20.00 h,

na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby na vozíčku, alebo osoby, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, osoby so závažnou poruchou autistického spektra do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska od 5.00 do 20.00 h. Na vychádzke môže byť sám alebo s členom spoločnej domácnosti,

na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,

na cestu na orgán verejnej moci alebo na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie v čase od 5.00 do 20.00 h,

na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie v čase od 5.00 do 20.00 h,

na pracovný pohovor, výberové konanie, prijímacie konanie alebo uzavretie pracovnej zmluvy v čase od 5.00 do 20.00 h,

na cestu s dieťaťom do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska v čase od 5.00 do 20.00 h,

na individuálnu návštevu kostola od 5.00 do 20.00 h,

na návštevu do 26. novembra, ak sa začala pred 25. novembrom,

cestu späť z rekreácie,

na individuálnu rekreáciu alebo rekreáciu členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti,

na pobyt v prírode držiteľa poľovníckeho lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných,

na cestu na vybrané hromadné podujatia v čase od 5.00 do 20.00 h. Povolené sú podujatia súvisiace s výkonom práce v režime OP (očkovaný-prekonaný) s maximálne desiatimi osobami, bohoslužby, sobáše a krsty podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a poradných orgánov, ale aj ďalších zasadnutí podľa zákona, voľby, výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh vybraných športov a hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydanom po 24. novembri 2021.

Esenciálne predajne otvorené počas lockdownu