Matej, ktorý vo vlaku pobodal 22-ročnú ženu, smeruje do väzby. Takto rozhodol sudca

Útočník, ktorý mal v stredu vo vlaku z Košíc do Žiliny pobodať 22-ročnú ženu, smeruje do preventívnej väzby. Rozhodol o tom v nedeľu popoludní sudca Mestského súdu v Košiciach. Pre médiá to potvrdil obhajca obvineného Mateja, ktorý čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva.

Článok aktualizujeme.