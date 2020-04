Máte problémy s internetom? Takto si môžete zrýchliť vaše domáce pripojenie počas home office

Nový koronavírus zatvoril v domácom prostredí niekoľko miliárd ľudí. Mnohí do svojich domovov presunuli aj svoj pracovný život, ktorý je teraz – rovnako, ako aj voľný čas – závislý od internetového pripojenia. Čo sa však stane, keď internet naraz využívajú miliardy ľudí po celom svete v rovnaký čas?

Odpoveď je zrejme každému z nás známa – rýchlosť internetového pripojenia sa výrazne spomalí. Čo však robiť v takomto prípade? Samozrejme, zmena vášho poskytovateľa internetu hneď nemusí nutne prichádzať do úvahy. Pomôcť si totiž dokážete aj sami, informuje web The Conversation.

Dôvodov, pre ktoré dochádza k spomaleniu internetového pripojenia môže byť niekoľko. Používanie internetu totiž vyžaduje spoľahlivé spojenie medzi vaším zariadením a cieľom, ktorým môže byť server fyzicky sa nachádzajúci na opačnom konci sveta. To znamená, že vaše pripojenie k tomuto serveru by mohlo na svojej ceste prejsť stovkami zariadení, pričom každé z nich predstavuje potenciálne zlyhanie alebo slabé miesto. Ak teda jeden bod na tejto ceste nefunguje úplne optimálne, môže to výrazne ovplyvniť rýchlosť vášho pripojenia na internet. Ako tomu teda predísť?

Obmedzenie rušivých signálov

Možností je niekoľko. Tou najjednoduchšou je obmedziť rušenie inými kanálmi. Väčšina domácností používa na prístup k internetu wifi signál vysielaný routerom a práve tento si môžete svojpomocne zvýšiť. Keďže rušiť ho môžu okolité (susedné) signály, je fajn sa na túto vec pozrieť bližšie.

Aj keď vaše zariadenia na príjem internetového pripojenia sú navrhnuté tak, aby zabránili rušeniu automatickým prepínaním kanálov, pomôcť vám môže kontrola nastavenia smerovača (routeru), keďže niektoré sú predvoľbou nastavené na jeden kanál. Pri skúšaní rôznych možností na zníženie rušenia, je vhodné vybrať kanály 1, 6 alebo 11, pretože môžu pomôcť minimalizovať problémy (pri bezdrôtovej sieti 2,4 GHz).

Portál The Conversation však ponúka aj ďalšie a jednoduchšie riešenia zvýšenia rýchlosti vášho pripojenia. Pokiaľ váš router podporuje signály WiFi 5 GHz, prepnutie naň vám môže zabezpečiť vyššiu rýchlosť prenosu údajov, no na omnoho kratšiu vzdialenosť. V praxi to znamená, že čím bližšie budete k routeru, tým lepšie vám to bude frčať.

Kontrola ostatných domácich spotrebičov

Rušenie signálu však môžu spôsobovať aj niektoré domáce spotrebiče. Je dobré si preto v domácnosti otestovať, či sa rýchlosť internetu neznižuje práve v čase, kedy používate napríklad mikrovlnku, bezdrôtový telefón pevnej linky alebo elektrického strážcu detí, ktorý môže ovplyvniť rýchlosť internetu, nakoľko môže používať rovnakú frekvenciu ako váš router.

Menej ľudí na wifi, rýchlejší internet

Pokiaľ si však ani s týmto neviete dať rady, tak pomôcť zrýchliť váš domáci internet môžete aj tak, že si jednoducho stanovíte, kto a kedy ho bude využívať v rovnakom čase ako vy, keď pracujete. Ak je vás v domácnosti viac, môže sa stať, že svoju domácu sieť jednoducho preťažujete, čo spôsobí nižšiu rýchlosť siete. Tým, že si určíte nejaké podobné pravidlá, uľahčíte prácu sebe a zábavu ostatným členom rodiny.