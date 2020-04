Kampaň, ktorá by ľudí udržala doma: Podľa študentov stačí na billboardy vylepiť spoilery z filmov a seriálov

Množstvo krajín naprieč celým svetom aktuálne bojujúcich s nebezpečným novým koronavírusom zavádza opatrenia a snaží sa presvedčiť ľudí, aby podľa možností nevychádzali von. V niektorých štátoch sa to však končí neúspechom, a tak najvyšší vládni predstavitelia neustále premýšľajú, čo by ľudí v bezpečí ich domovov udržalo. Zaujímavý a nesmierne kreatívny nápad nedávno predstavila dvojica študentov reklamy v Nemecku.

Heslá ako „zostaňte doma“ či ich rôzne ďalšie variácie využili takmer všetky štáty vo svete, v ktorých sa koronavírus šíri. Ako však presvedčiť miliardy ľudí, aby z bezpečia svojich domovov naozaj nevychádzali? To je otázka, nad ktorou si lámu mnohí členovia krízových štábov. Ako však najnovšie naznačil aj portál Bored Panda, môže to byť pomerne jednoduchšie, než sa na prvý pohľad zdá. Stačí ľuďom siahnuť na to, čo majú najradšej.

Zostaň doma, inak sa dozvieš to, čo nechceš

V súvislosti s karanténnymi opatreniami si milióny ľudí predplatili známe streamovacie služby, na ktoré obsahujú tisícky hodín obsahu v podobe filmov či seriálov. A práve nad spojením ponuky služiebh ako je Netflix a zákazom vychádzania sa zamyslela dvojica študentov prestížnej mediálnej školy Miami Ad School Europe v Nemecku.

Art directorka Seine Kongruangkit a copywriter Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo sa rozhodli vytvoriť špeciálnu kampaň, ktorá všetkých fanúšikov filmov a seriálov prinúti zostať doma. Ich produktom boli seriály z dielne streamovacej služby Netflix, ktorá patrí medzi tie najpopulárnejšie streamovacie platformy súčasnosti. A ako sa ukázalo, jednoduchý nápad dvojice študentov by celkom úspešný. Samozrejme, v prípade, keby došlo k jeho realizácii.

Nápad spočíval vo vylepení špeciálnych billboardov s logom Netflixu a vetou, ktorá by vyzradila dôležité pasáže deja známych seriálov či filmov. Pokiaľ by sa teda ľudia závislí na seriáloch či filmoch nechceli dozvedieť záver toho, čo majú aktuálne rozpozerané, museli by zostať v teple a bezpečí svojho domova. Jednoduché, ako facka, no nie?

Billboardy, citylighty aj video

Okrem billboardov a citylightov naprieč svetovými metropolami študetni vytvorili aj videokampaň a všetky zložky celého nápadu sa stretli s nemalým úspechom naprieč internetom. Z ich školského projektu sa tak v priebehu jedného večera stal internetový virál.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Miami Ad School (@miamiadschool), 27 Mar 2020 o 12:33 PDT

Projekt totiž vyzeral naozaj vierohodne a to až tak, že mnohí užívatelia na sociálnych sieťach si mysleli, že ide o skutočnú kampaň Netflixu. Došlo to až do takých krajností, že známa služba musela prostredníctvom profilov na sociálnych sieťach vysvetliť, že za ničím takým nestojí a ide len o školský projekt dvojice študentov. Samozrejme, za kreatívny nápad ich chválou taktiež nešetrila.

Love the Stay At Home message but #NoSpoilersFromNetflix. These ideas are part of a student project — a creative idea, if we say so ourselves — but they’re not real and not from Netflix. — Netflix US (@netflix) March 26, 2020

Ako by celá kampaň dvoch šikovných študentov vyzerala, si môžete pozrieť na obrázkoch nižšie. Myslíte si, že by niečo také ľudí naozaj presvedčilo zostať doma?

