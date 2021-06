Máte problém s alkoholom? Podľa vedcov existuje jedna jednoduchá metóda, ktorá vám pomôže

Alkohol je metlou ľudstva. Aj keď mnohí ľudia dokážu svoje pitie regulovať a alkohol požívať s mierou, nemalá časť obyvateľstva ho konzumuje viac, ako je únosná miera. Austrálski vedci sa pokúsili nájsť efektívny spôsob, ako prinútiť ľudí, aby obmedzili svoje pitie. A riešenie našli v jednom z negatív spojenom s vysokou konzumáciou alkoholu – v rakovine.

Vedci zistili, že stačí ľuďom zdôrazňovať, že pitie alkoholu súvisí so zvýšeným rizikom rozvoja rakoviny a odporučili ľuďom si svoj vypitý alkohol počítať, informuje portál Science Alert.

Nie je to iba rakovina

Konkrétna kombinácia “prečo redukovať” a “ako redukovať” pitie môže byť užitočná pre zdravie populácie, tvrdí tím, ktorý sa venoval štúdii.

Veľké množstvo pitia alkoholu nevedie, samozrejme, iba k rakovine, ale spôsobuje celý rad zdravotných problémov. Je to napríklad vo všeobecnosti predčasná smrť, choroby srdca, pečene, ale aj všeobecne vnútorných orgánov, problémy s trávením a tiež zvýšené riziko demencie.

“Zistili sme, že keď spojíme informácie o alkohole a rakovine s nejakou konkrétnou praktickou činnosťou, akou je napríklad počítanie vypitých nápojov, viedlo to k tomu, že konzumenti alkoholu znížili jeho množstvo,” hovorí ekonómka a psychologička Simone Pettigrewová z The George Institute for Global Health vo výskume publikovanom v časopise Addictive Behaviors.

Prieskum s tisícami účastníkov

Pre túto štúdiu vedci vykonali tri prieskumy, v prvom sa ho zúčastnilo 7 995 ľudí, v druhom 3 588 a v treťom 4 687. Účastníkov potom rozdelili do skupín a ukazovali im rôzne reklamy a správy týkajúce sa pitia.

V porovnaní s kontrolnou skupinou vynikla jedna kombinácia: Televízna reklama spájajúca alkohol a rakovinu spolu s návrhom počítania vypitých nápojov. Toto bola najúčinnejšia metóda, ako prinúť ľudí znížiť konzumáciu alkoholu.

Iné prístupy, napríklad povzbudzovanie ľudí, aby sa rozhodli vypiť určité množstvo a potom sa toho držali, nemali taký úspech.

Nemusí to fungovať všade vo svete

“Mnohí ľudia nevedia, že alkohol je karcinogén,” hovorí Pettigrewová. Je to podľa nej dôležitá informácia, ku ktorej by mali mať konzumenti alkoholu prístup. Avšak hovoriť ľuďom, že alkohol spôsobuje rakovinu, je len časťou riešenia a musia sa hľadať spôsoby, ako prijať opatrenia na znížene tohto rizika.

Alkohol podľa Svetovej zdravotníckej organizácie spôsobuje až 7 % predčasných úmrtí vo svete. Jedným zo spôsobov je aj správna informovanosť o rizikách spojených s jeho konzumáciou.

Mnohé štáty či zdravotné organizácie hľadajú spôsoby, ako zabezpečiť zníženie konzumácie. To sa často robí obmedzovaním predaja a dostupnosti a zvyšovaním ceny. V konečnom dôsledku je však vždy na jednotlivcovi, či alkohol piť bude.

Vedci upozorňujú, že síce ľudí do skupiny vyberali na základe demografických kritérií a mali by predstavovať reprezentatívnu vzorku, faktory, ktoré na účastníkov vplývali, môžu byť ovplyvnené aj národnosťou. Znamená to, že to, čo môže fungovať v Austrálii, už nemusí fungovať v iných krajinách.