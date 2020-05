Máte dostatok fantázie a viete logicky myslieť? Online Harry Potter escape room si môžete zadarmo zahrať aj vy

Mnohé verejné miesta sú naprieč svetovými metropolami z preventívnych opatrení stále uzavreté. Okrem kín, divadiel, barov či reštaurácií sa to týka napríklad aj knižníc. Aj keď na Slovensku už postupne dochádza k otváraniu jednotlivých prevádzok, knižníc nevynímajúc, na území Spojených štátov amerických môžu na otvorené knižnice zatiaľ zabudnúť. Aj preto sa práve tieto inštitúcie rozhodli zostať nablízku so svojimi členmi aspoň vo virtuálnom priestore.

Keď koronavírus naplno zasiahol naše životy, mnohí zostali zo dňa deň v bezpečí svojho domova. Mnohé prevádzky boli nútené zatvoriť svoje brány a so zákazníkmi si začali „udržiavať vzťahy“ aspoň prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. Mnoho knižníc začalo robiť online čítačky známych i menej známych literárnych diel, ktoré prednášali mnohokrát aj známe osobnosti. Knižnica The Peters Township Public Library v mestečku McMurray v americkej Pennsylvanii sa však rozhodla, že pre svojich niekdajších návštevníkov pripraví celkom odlišnú aktivitu. Informoval o tom web LAD Bible.

Escape room s témou Pottera

Spomínaná knižnica sa rozhodla zostať v kontakte so svojimi čitateľmi pomerne netradičným spôsobom. Keďže chce milovníkom kníh ponúkať okrem príbehov aj nezvyčajné spôsoby ako sa ne naviazať, sprístupnila aktivitu, ktorá je vlastne digitálnou únikovou miestnosťou. Nie však hocijakou – jej tvorkyňa, Sydney Krawiec, ju vytvorila na motívy príbehu o Harrym Potterovi.

Výsledkom ja tak nezvyčajný kvíz, ktorý otestuje vašu predstavivosť a logické myslenie, pričom vašou úlohou je dostať sa von z virtuálnej miestnosti.

Keďže mnohé knižnice zostávajú v USA aj naďalej uzatvorené, všetko prebieha vo virtuálnom priestore, ktorým je v tomto prípade špeciálny Google dokument s jednotlivými úlohami zasadenými akoby vo svete čarodejníkov. Tie môžete riešiť buď v skupinke alebo aj ako jednotlivec. Dostať sa von však dokáže len skutočný fanúšik čarodejníckeho sveta, ten, čo čítal knižky naozaj pozorne, no najmä ten, čo premýšľa.

Dostupný pre každého a zadarmo

Tento jedinečný online projekt, samozrejme, nie je určený len pre obyvateľov USA. Keďže dokument sa nachádza voľne na internete, tak sa k tematickej escape room dostanete aj vy. Na to, aby ste však celý hlavolam dokázali prejsť, musíte aspoň trochu ovládať angličtinu a pôvodné anglické názvy jednotlivých vecí, ktoré sa spomínajú v originálnom znení knižiek o Harrym Potterovi.

Ide o pomerne zaujímavý spôsob, ako sa zabaviť v prípade, že hľadáte netradičné cesty vyplnenia množstva voľného času, ktorého máme v aktuálnom období všetci dostatok. Digitálny Harry Potter escape room kombinuje svet mágie a muklov, a tak nuda pri ňom rozhodne nehrozí.

Pokiaľ teda patríte k fanúšikom Harryho Pottera a chcete si vyskúšať, ako by to vyzeralo v ozajstnej únikovej miestnosti inšpirovanej magickým svetom J. K. Rowlingovej, môžete to vyskúšať na tomto linku. V komentároch sa nezabudnite pochváliť s vaším výsledkom či tým, ako dlho vám trvalo celú „záhadu“ vyriešiť.