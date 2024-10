Mäso vyrobené v laboratóriu sa stáva realitou: Čoskoro by sa mohlo dostať do obchodov

Bunkovo kultivované mäso by sa mohlo v Spojenom kráľovstve objaviť na pultoch už o niekoľko rokov, tvrdí tamojšia Agentúra pre potravinové štandardy (FSA). Už teraz boli podané žiadosti na predaj laboratórne vypestovaných steakov, hovädzieho, kuracieho mäsa a foie gras, pričom v najbližších dvoch rokoch sa očakáva ďalších 15 žiadostí.

FSA dostala od vlády 1,6 milióna libier na vývoj efektívneho hodnotiaceho procesu pre tieto nové potraviny, píše Guardian. Spojené kráľovstvo je pre takýto druh potraviny atraktívny trh, pretože má vysoký počet vegánov a flexitariánov a priaznivú finančnú podporu pre startupy. Kľúčovým prínosom takéhoto mäsa je výrazne nižšie využitie pôdy a vody, čo znižuje emisie.

Prvoradá je bezpečnosť

Hoci má laboratórne mäso rovnaké bunky ako bežné, dôležité je zabezpečiť, aby bolo zdravotne nezávadné, uviedol hlavný vedecký poradca FSA, profesor Robin May. Takéto mäso sa kompletne pestuje v laboratóriu a netrpia pritom žiadne zvieratá. Bunky sa pestujú v tekutine a sú stimulované tak, aby sa vyvinuli do svalového, krvného a tukového tkaniva. To sa dosiahne pomocou kokteilu rastových médií a rastových faktorov.

FSA plánuje na vývoji hodnotiaceho procesu spolupracovať s odborníkmi a firmami. Hoci boli predložené prvé žiadosti, celý proces schvaľovania trvá približne dva roky. Laboratórne mäso sa považuje za bezpečnejšie, pretože eliminuje riziko kontaminácie baktériami, ako sú E.coli alebo salmonela.

Podobné mäsové výrobky sa však už v niektorých krajinách dokonca predávajú. V Singapure sa laboratórne kuracie mäso dá kúpiť od roku 2020 a v USA od roku 2023. Tento rok sa pridal aj Izrael.