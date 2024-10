Príspevok až do 8-tisíc eur, viac dovolenky a vyšší plat. Vláda láka ľudí do armády, toto všetko dostanú

Vláda pripravuje nové opatrenia na motiváciu vojakov, aby zostali v ozbrojených silách a neodchádzali do civilného sektora. Plán zahŕňa zlepšenie pracovných podmienok, zvýšenie platov a ďalšie benefity, ktoré majú zabezpečiť stabilitu a udržať kvalifikovaný personál v armáde.

V priebehu roka vstúpi do armády asi tisíc vojakov, no ozbrojené sily by potrebovali tento počet zdvojnásobiť. Situáciu komplikuje aj to, že čoraz viac vojakov každoročne odchádza do výslužby. Ministerstvo obrany preto plánuje motivovať vojakov, aby zostali v službe, informuje STVR.

Balík opatrení bude ročne stáť takmer 70 miliónov eur a zahŕňa zvýšenie platov, rôzne príspevky a benefity pre vojakov. Za každý rok, ktorý vojak zostane v službe, získa zvýšenie platu o jedno percento, pričom toto percento môže byť aj vyššie v závislosti od počtu odpracovaných rokov.

Nové benefity pre vojakov

“Zvyšujeme aj aktivačný príspevok pre nových uchádzačov o službu, ktorý sa vypočítava z násobku platu profesionálneho vojaka,“ uviedol minister obrany SR Robert Kaliňák. Príspevok môže dosiahnuť až 8-tisíc eur. Vojaci budú mať tiež nárok na viac dní dovolenky.

“Zvyšujeme dodatkovú dovolenku, pretože aj keď sme boli na misiách, napríklad na Cypre, po návrate mali profesionálni vojaci veľmi málo času stráviť pokojné chvíle s rodinou,“ dodal Kaliňák. Doteraz mali vojaci najviac šesť dní dovolenky podľa dĺžky misie v zahraničí. Po novom by po návrate z cudziny mohli dostať až desať dní dodatkovej dovolenky.