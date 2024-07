Masívny útok na Ukrajinu: Zahynulo 20 ľudí, desiatky sú zranené. Rusi zasiahli aj najväčšiu detskú nemocnicu

Rusko v pondelok vykonalo rozsiahly raketový útok na Ukrajinu. Terčom sa stalo aj hlavné mesto Kyjiv či Kryvyj Rih v Dnipropetrovskej oblasti. Útok si vyžiadal aj obete na životoch. V ukrajinskej metropole pritom Rusi zasiahli najväčšiu detskú nemocnicu v krajine. Útoky si vyžiadali už 20 mŕtvych a zhruba 50 zranených, uviedlo ukrajinské ministerstvo vnútra, informuje Denník N na základe informácii od ČTK.

V Kyjive o život prišlo podľa portálu Ukrajinská pravda osem ľudí a 15 utrpelo zranenia. Predpokladá sa, že ďalší ľudia sú pod troskami nemocnice.

Kyjivská samospráva informovala, že padajúce trosky, pravdepodobne zo zničených rakiet, v niektorých častiach Kyjiva spôsobili požiare. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak povedal, že Rusi útočili v čase, keď bolo na uliciach mnoho ľudí. Podľa kyjivského starostu Vitalija Klička ešte stále vyhodnocujú následky útoku.

V Kryvom Rihu zomrelo najmenej 10 ľudí. Okrem nich 31 osôb utrpelo zranenia, uviedol šéf mestskej samosprávy Oleksandr Vilkul.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že Rusko zaútočilo na päť miest viac ako 40 raketami rôznych druhov, pričom zasiahlo bytové domy aj verejnú infraštruktúru.

Pre Kyjiv bol pondelkový útok najväčšie bombardovanie za niekoľko mesiacov. Útok podľa agentúry AP zahŕňal aj hypersonické rakety Kinžal.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.pravda.com.ua.

Toxicology ward has been destroyed in Children’s hospital – Ohmatdyt. There might be children under the debris.

This is a well-known hospital all over the world. It treats the most serious cases, including the children who have been injured by Russian attacks.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 8, 2024