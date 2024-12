Prezident Pellegrini reaguje na slová Andreja Danka. Úradnícku vládu nechce, nestabilitu vraj vyvoláva práve predseda SNS

Koalícia musí sama nájsť spôsob, ako upraviť vzájomné vzťahy tak, aby Slovensko nečelilo vládnej kríze. V relácii STVR O 5 minút 12 to uviedol prezident SR Peter Pellegrini, ktorý zároveň odmietol, že by on sám či jeho úrad dávali zámienku na destabilizáciu vlády.

„Nepodieľam sa, nepomýšľam a ani nechcem vyvolať vládnu krízu, nemám záujem menovať úradnícku vládu,“ zdôraznil prezident. „Mám dosť iných vecí, ktorým sa musím venovať, ako organizovať puč vo vládnej koalícii,“ uviedol.

Sobotňajšie (14. december) vyjadrenia predsedu strany SNS Andreja Danka, ktorý takéto úmysly hlavy štátu naznačovali, označil Pellegrini za „predstavy, v ktorých pán predseda žije“. Je presvedčený, že práve Danko by sa sám mal vo svojom konaní a vystupovaní zamerať na udržanie stability vládnej koalície. Negoval aj Dankove vyjadrenia o zlých vzťahoch s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD). „Máme spolu úplne štandardnú komunikáciu,“ deklaroval.

Sleduje aj dianie vo svojej domovskej strane Hlas-SD. Mrzia ho názorové nezhody, ktoré oslabujú pozíciu strany ako jednotného a stabilného partnera v koalícii. „Verím, že vianočné sviatky a čas do februárovej schôdze využijú v Hlase na to, aby sa upravili vzťahy a prekonali názorové nezhody,“ povedal.