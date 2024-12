Dedinou sa prehnali severokórejskí vojaci, počet ukrajinských obetí sa odhaduje na 300. Civilné obete hlásia aj z Chersonu

Severokórejské jednotky medzi šiestym a siedmym decembrom dobyli obec Plechovo v ruskej Kurskej oblasti, ktorú predtým ovládali ukrajinskí vojaci. Počas útoku zahynulo až 300 Ukrajincov, TASR informuje na základe správ amerických a európskych médií.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa správy konta „Romanov Light“ na sociálnej sieti Telegram sa vojsko Severnej Kórey (KĽDR) cez obec „prehnalo ako hurikán za dve hodiny a nebralo žiadnych zajatcov“, informuje portál Newsweek. O boji informoval na sieti Telegram aj ruský vojenský bloger Jurij Kotenok. Newsweek tieto vyhlásenia nebol schopný potvrdiť.

Zábery z obce bezprostredne po boji zverejnil aj spravodajský portál First Source Report. Na záberoch údajne identifikoval severokórejských vojakov starajúcich sa o svojich zranených. Iné zdroje podľa portálu tvrdia, že ide o vojakov 810. brigády ruskej námornej pechoty. Ani pravdivosť tejto verzie nevylučuje účasť severokórejského vojska v tomto boji.

Newsweek sa obrátil na ukrajinské a ruské ministerstvá obrany a na severokórejské veľvyslanectvo v Spojenom kráľovstve so žiadosťou o komentár, zatiaľ bez odpovede. Americký think tank Inštitút pre štúdium vojny (ISW) informoval, že ruské ozbrojené sily vo štvrtok v Kurskej oblasti dobyli ďalšie dve dediny – Darjino a Novoivanovka. Podľa USA sa severokórejskí vojaci prvýkrát zapojili do bojov proti ukrajinským jednotkám začiatkom novembra.

Obete sú aj v Chersonskej oblasti

Najmenej dvaja ľudia prišli o život v dôsledku ruského ostreľovania juhoukrajinskej Chersonskej oblasti a ďalších šesť utrpelo zranenia, uviedol v sobotu tamojší gubernátor Olexandr Prokudin na platforme Telegram. TASR informuje podľa agentúry DPA.

Po ruskom ostreľovaní zostali poškodené tri viacposchodové obytné budovy, dva rodinné domy a viacero vozidiel, dodal na Telegrame Prokudin. Cez Chersonskú oblasť prechádza frontová línia medzi ukrajinskými a ruskými jednotkami pozdĺž rieky Dnipro, ktorá sa vlieva do Čierneho mora. Je významná pre ukrajinské poľnohospodárstvo a je jednou zo štyroch čiastočne okupovaných oblastí na Ukrajine, ktoré Moskva v septembri 2022 anektovala.