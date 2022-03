Manželka ukrajinského exposlanca sa pokúšala prejsť cez hranice s 28 miliónmi dolárov. Hotovosť ukryla do kufrov

Kým ľudia utekajú z vojnou zmietanej Ukrajiny s vecami, ktoré sú nevyhnutné na prežitie, nájdu sa aj skutočné extrémy. Jeden z nich zachytili maďarskí colníci, keď hranicu prekračovala manželka bývalého poslanca Ihora Kotvyckého. Vo svojich kufroch mala neuveriteľných 28 miliónov dolárov a 1,3 milióna eur. V hotovosti.

Na prípad upozornila na svojom Twitteri spravodajská spoločnosť Nexta. Žene našli colníci v kufroch zbalené peniaze v hotovosti v celkovej výške 28 miliónov dolárov a tiež 1,3 milióna eur.

Ukrainian media report that the wife of former MP Kotvytskyy tried to take $28 million and 1.3 million euros out of #Ukraine via #Zakarpattya.

The money was found by the #Hungarian border guards and forced to declare it. pic.twitter.com/ZCjDlIxdwB

