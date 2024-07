Manželia spoločne podstúpili eutanáziu. Po takmer 50 rokoch spolu sa rozhodli zomrieť po boku toho druhého, ich príbeh je dojemný

Strávili po boku toho druhého takmer celý život a rovnako sa rozhodli zomrieť. Ľudia, ktorí si prečítali ich príbeh, ho považujú za romantický, no pre pár bolo toto rozhodnutie najmä vykúpením od bolesti a od života, ktorý sa náhle zmenil k horšiemu a nechceli v ňom ďalej pokračovať.

Manželský pár z Holandska sa rozhodol ukončiť svoj život spoločnou eutanáziou. 70-ročný Jan Faber a jeho 71-ročná manželka Els van Leeningenová pochádzali z Frízska a zoznámili sa v materskej škole. Jan pracoval ako športový tréner, zatiaľ čo Els bola učiteľkou na základnej škole. Manželmi boli takmer 50 rokov, a tak spolu prežili skoro celý svoj život. O ich príbehu informoval portál BBC.

„Els van Leeningen and Jan Faber were administered lethal medication by doctors and died together on Mon 3 June 2024.“https://t.co/e8LWLutgRJ

