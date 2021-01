Mali poriadnu smolu. Zlodejov chytili priamo pri lúpeži, vo vrecku zadkom omylom vytočili číslo polície

Zlodejom určite nenapadlo, že počas krádeže by si telefóny mali radšej nechať doma. Práve vďaka telefónu jedného z nich však prišla polícia na miesto činu včas. Jeden zo zlodejov totiž nechtiac vytočil číslo na políciu telefónom vo vrecku.

Scéne ako vystrihnutej z filmu by uveril len málokto. Polícia z britského Staffordshire však zlodejov dolapila vďaka tomu, že jeden z nich nechtiac na políciu zavolal. A to telefónom odloženým vo vrecku. Keď policajti hovor prijali, ostali v šoku, píše portál All That Is Interesting. Dvaja muži totiž nahlas diskutovali o krádeži, ktorú práve vykonávali.

Snáď netreba zdôrazňovať, akí boli zlodeji prekvapení, keď na miesto činu dorazila polícia. Prostredníctvom Twitteru sa vyjadril hlavný inšpektor John Owen, ktorý hovorí, že ide pravdepodobne o tých najväčších smoliarov medzi zlodejmi. Jeden zo zlodejov si totiž počas lúpeže sadol a zadkom tak nechtiac na telefóne vytočil číslo 999.

I think we have just arrested the world’s unluckiest burglars:

Whilst committing a burglary one of the bungling burglars has accidentally sat on his phone & dialled 999. We recieve a call detailing all of their antics up to the point of hearing our patrols arrive to arrest them pic.twitter.com/0BZGSQdf0C

— CI John Owen (@CIJohnOwen) January 6, 2021