Malá zmena by ročne zachránila milióny životov. Týmto by sme podľa vedcov mali nahradiť kuchynskú soľ

Ak z nej pridáte hoc i len malú štipku do jedla, okamžite sa zmení a zvýrazní jeho chuť. Navyše, je lacná a dostupná. Avšak tak, ako vždy, aj pri soli platí, že všetkého priveľa škodí. Vedci upozorňujú, na čo by ste si mali dávať pozor.

Jednoduchá zmena môže zachrániť milióny životov

Snáď netreba prízvukovať, že priveľa soli škodí. Alebo lepšie povedané, priveľa sodíka (jedna z dvoch základných zložiek, z ktorých soľ pozostáva). Už nejeden výskum ukázal, že priveľa sodíka v strave môže zapríčiniť napríklad vznik srdcovocievnych ochorení. Na cievny systém však negatívne vplýva aj nedostatok draslíka, píše portál Science Alert.

Tento problém by však mohla vyriešiť jednoduchá vec, a to náhrada soli bežne dostupná v potravinách. Náhrada by mala chutiť rovnako ako soľ, obsahovať by však mala menej sodíka a viac draslíka ako klasická soľ. Zatiaľ však bolo vykonaných len málo štúdií, ktoré by sa venovali tomu, ako náhrady soli vplývajú na zdravie človeka a na riziko vzniku mŕtvice či ochorení srdca. Ako však informuje portál The NEJM, čínski vedci vykonali jeden z doteraz najväčších výskumov a ukázalo sa, že náhrada soli má viac benefitov ako nevýhod.

Podľa austrálskeho klinického epidemiológa Brucea Neala drvivá väčšina ľudí na svete konzumuje viac soli, ako je vhodné. Ak by sa klasická soľ vymenila za náhradu soli obohatenú o draslík, zabránilo by sa miliónom predčasných úmrtí ročne. Súčasťou štúdie sa stalo 20 000 ľudí zo 600 čínskych dedín, najmä takých, ktorí majú v lekárskom zázname ťažkosti s vysokým krvným tlakom a takých, ktorí prekonali mŕtvicu. Ich priemerný vek predstavoval 65 rokov.

Prijímame priveľa sodíka a málo draslíka

Experiment trval celkovo 5 rokov. Počas trvania experimentu dostala polovica účastníkov k dispozícii neobmedzené množstvo náhrady soli, ktorú mohli používať na dochucovanie jedál. Aj keď mali ľudia používať náhradu soli, vedci ich požiadali, aby ňou dochucovali čo najmenej. Cieľom totiž bolo čo najviac znížiť hladinu sodíka, ktorú ľudia prostredníctvom soli prijímali. Druhá polovica účastníkov používala normálnu soľ tak, ako boli zvyknutí.

Na konci výskumu boli vedci šokovaní z toho, aké boli rozdiely v zdravotnom stave ľudí v oboch skupinách. Počas 5 rokov trvania výskumu zomrelo viac ako 4 000 ľudí. 3 000 prekonalo mŕtvicu a 5 000 ľudí muselo vyhľadať lekára kvôli závažnému srdcovocievnemu ochoreniu. Aj keď tieto výsledky nie sú príliš optimistické, vzhľadom na vek a zdravotný stav účastníkov s nimi vedci rátali.

Malá cena za zdravie a život

Avšak v skupine, ktorá používala náhradu soli, zomrelo menej ľudí, menej sa vyskytovali srdcovocievne ochorenia či mŕtvica. Vedci na základe výsledkov odhadujú, že náhrada soli by mohla zachrániť len v Číne až 460 000 životov každý rok. Zabránilo by sa tak totiž vzniku vyššie spomínaných ochorení. Navyše, v dedinách, kde výskum prebiehal, sa v potrave ľudí nachádzalo menej sodíka, ten pochádzal najmä zo soli. Často si však kupujeme potraviny, ktoré obsahujú množstvo sodíka a k nim pridávame ešte sodík obsiahnutý v soli.

Problém by mohla predstavovať cena náhrady, ktorá je približne o 50 % vyššia, ako cena bežnej soli. Soľ je však tak či onak v súčasnosti cenovo dostupná všade a počas bežného varenia jej naozaj využívame len malé množstvo. Je to teda len malá cena, ktorú by sme zaplatili za to, že by sme si uchovali zdravie.