Jedia len ovocie, pijú čerstvé šťavy. Vedci varujú pred frutariánstvom, môže mať fatálne následky

Kým niektorí tak robia z etických dôvodov, iní rastlinnú stravu preferujú zo zdravotných príčin. Nech sú však už dôvody akékoľvek, vedci varujú, že to nie vždy musí dopadnúť práve najlepšie, najmä pri extrémnych formách stravovania, akým je napríklad frutariánstvo.

Všetkého priveľa škodí, aj ovocia

Frutariáni konzumujú najmä surové ovocie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to predsa zdravé a pre telo prospešné. Je to však naozaj tak? Ako píše portál The Conversation, dôkazy z vedeckých štúdií čoraz jasnejšie ukazujú, že rastlinná strava je pre ľudské telo prospešná. Redukuje riziko vzniku srdcového infarktu až o 40 % a mŕtvice až o 29 %. Okrem toho, prospieva aj ľuďom, ktorí sa snažia zhodiť kilogramy navyše. Nehovoriac o tom, že takáto forma stravovania je oveľa menšou záťažou pre životné prostredie.

Občas však ľudia zachádzajú do extrému, ukážkou je napríklad frutariánstvo. Ľudia sa k nemu uchyľujú napriek tomu, že neexistujú takmer žiadne vedecké dôkazy o tom, že by nášmu zdraviu akokoľvek pomáhalo, píše portál Science Alert. V súčasnosti neexistuje jasná definícia toho, čo by vlastne frutarián mal alebo nemal jesť, panuje však nepísané pravidlo, že 55 až 75 % stravy by malo tvoriť surové ovocie. Niektorí frutariáni do svojho jedálnička pridávajú aj obilniny, orechy či rôzne oleje.

Ovocie neobsahuje všetky potrebné živiny

S frutariánskou diétou istý čas experimentoval aj Steve Jobs, zakladateľ spoločnosti Apple. Niektorí frutariáni sa držia pravidla 80-10-10. 80 % živín získavajú z ovocia, 10 % ich stravy tvorí proteín a 10 % tuk. Toto pravidlo vychádza z mylného presvedčenia, že človek by nemal byť všežravec. Zástancovia tejto teórie si myslia, že ľudský organizmus je stavaný tak, aby dokázal plnohodnotne stráviť len surové ovocie a zeleninu.

Kým kedysi človek naozaj nejedol mäso každý deň, bola to skôr výnimka, ľudské telo sa vyvíja a mení z krátkodobého, ale aj z dlhodobého hľadiska. Niektorí frutariáni však tvrdia, že jedením ovocia sa zbavili telesného zápachu, alebo dokonca vyliečili rakovinu. Neexistuje však žiaden vedecký dôkaz, ktorý by potvrdil, že niečo také je naozaj možné.

Na následky frutariánskej diéty zomrelo 9-mesačné dieťa

Aj keď ovocie skutočne je zdravou voľbou, ak človek konzumuje len to, môže trpieť vážnym nedostatkom bielkovín, železa, vápnika, vitamínu B, D, zinku či ďalších látok, bez ktorých telo nedokáže riadne fungovať. Hrozí oslabenie kostí, ciev, svalov, ale aj rôzne ochorenia, vrátane anémie. Záťažou pre telo môžu byť aj vysoké dávky fruktózy, ktorú dokáže spracovať len pečeň. Následkom toho môže vzniknúť tukové ochorenie pečene.

Okrem toho, aj keď sa človek snaží stravovať zdravo, môžu sa u neho vyvinúť poruchy stravovania, ako napríklad ortorexia, vzniknúť môže aj depresia či úzkosť. Zaznamenané boli dokonca aj prípady, kedy došlo následkom extrémnej frutariánskej diéty k úmrtiu človeka. Ako informoval portál BBC, lekárov šokovalo, keď následkom toho, že ho rodičia kŕmili len ovocím, zomrelo len 9-mesačné dieťa. Bolo ťažko podvýživené. Časopis Neurology zas informoval o žene, u ktorej sa vyvinula po prísnej frutariánskej diéte demencia. Našťastie, lekári jej stav dokázali zvrátiť.