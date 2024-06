Mala riešiť rodovo podmienené násilie. Poslanci odmietli novelu Trestného zákona z dielne PS

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietli opozičnú novelu Trestného zákona k rodovo podmienenému násiliu. Predložili ju poslankyne z hnutia Progresívne Slovensko (PS).

Zmenou zákona chceli predkladateľky posilniť ochranu pred rôznymi formami rodovo podmieneného násilia vrátane kybernetického. Návrhom chceli riešiť okrem novej skutkovej podstaty sexuálneho obťažovania aj formy kybernetického násilia, napríklad mobbing, krádež identity, ponižovanie či nežiaduce zdieľanie intímnych fotografií alebo videí bez súhlasu.

Do druhého čítania prešiel kontroverzný návrh

Poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám by sa mohlo spoplatniť. Vyplýva to z novely z dielne SNS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Novelizáciou sa má podľa predkladateľov zaviesť mechanizmus, ktorý by umožnil povinným osobám efektívnejšie riadiť proces poskytovania informácií a zabezpečiť úhradu nákladov spojených s rozsiahlym vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií.

Predkladatelia ozrejmili, že novela by mohla zaviesť možnosť povinných osôb požadovať úhradu nákladov spojených s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií. „Ak povinná osoba bude za poskytnutie informácie požadovať úhradu, písomne oznámi túto skutočnosť spolu s výškou úhrady žiadateľovi pred poskytnutím informácie. Z oznámenia musí byť zrejmé, na základe akých skutočností a akým spôsobom bola výška úhrady povinnou osobou vyčíslená,“ píše sa v návrhu.

Argumentujú dlhotrvajúcimi problémami v prípadoch, keď sú povinné osoby zahlcované „častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií“. Poukázali na to, že niektoré požiadavky si vyžadujú mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií, čo výrazne zaťažuje administratívne kapacity a zdroje.

Kritika opozície

Súčasný zákon podľa predkladateľov neobsahuje dostatočne špecifikované mechanizmy, ktoré by umožňovali efektívne riadenie nákladov spojených s vyhľadávaním a poskytovaním informácií. „Povinné osoby sú tak často nútené sprístupňovať informácie bez nároku na úhradu nákladov, čo môže viesť k neefektívnemu využívaniu verejných zdrojov,“ tvrdia poslanci za SNS.

Uviedli tiež, že koncept možnosti účtovania nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií navrhli tak, aby chránil povinné osoby pred zneužívaním práva na informácie formou žiadostí, ktoré si vyžadujú neprimerane veľké úsilie a čas na spracovanie. Účinnosť novely v prípade jej schválenia navrhujú od 1. decembra 2024.

Opozícia aj viaceré mimovládne organizácie kritizovali návrh. Berie podľa nich občanom ústavou garantované právo na informácie. Upozornili, že novelizácia výrazne skomplikuje prístup k informáciám, a to aj na regionálnej úrovni. Navrhovali ju stiahnuť z rokovania, viacerí poslanci nevylúčili ani podnet na Ústavný súd SR.