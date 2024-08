Mala len 45 eur na mesiac: Žena ukazuje, ako celý rok žila len z pár eur navyše. Toto sa naučila, môžeme sa ňou inšpirovať

Tému šetrenia peňazí rieši vo svojom živote množstvo ľudí. A niet sa čo čudovať. Stačí len vystrčiť päty z domu a už sa nám peniaze kotúľajú von z peňaženky. Aby sme tomu zabránili, niekedy stačí, keď si nastavíme pravidlá, ktorých sa budeme držať. Presne to urobila istá Alexis Howard z Kalifornie, ktorá sa na internete preslávila tým, že minulý rok si stanovila mesačný rozpočet 50 dolárov (približne 45 eur), ktoré môže minúť na nepotrebné veci.

So svojou cestou sa delila s ľuďmi na TikToku pod prezývkou @financiallybrave, kde ju sleduje cez 70-tisíc ľudí. Koncom decembra zverejnila video, v ktorom zhrnula svoj rok.

Niekedy minula aj menej

Spomína v ňom, že mala na každý mesiac budget iba 50 dolárov a aby sa jej to podarilo ustriehnuť, prestala si napríklad objednávať jedlo z donášky. Navyše, v niektoré mesiace minula dokonca menej a v tom prípade si „usporené“ peniaze preniesla do ďalšieho.

Svoje výdavky teda obmedzila len na tie nutné, ktorými boli nájom, ceny za energie a potraviny. Keďže musela začať o peniazoch intenzívnejšie premýšľať, rozhodla sa to, čo ušetrila, minúť na niečo zmysluplnejšie, než bezduché nákupy napríklad oblečenia. Obmedzila teda kupovanie materiálnych vecí, namiesto toho peniaze radšej minula na zážitky v spoločnosti priateľov, vysvetlil New York Post.

Užívala si úplne zadarmo

V jednom zo svojich videí ukázala, ako si užila víkend za presne 0 dolárov. Ako priznala, začala si užívať maličkosti v živote, ako chvíle strávené s kamarátmi, prechádzky so psom, či čítanie knihy.

No nie vždy išla táto výzva podľa jej predstáv. Napríklad, v auguste presiahla svoj limit, o čom však úprimne prehovorila a priznala to, čo prišlo ľuďom, korí ju sledujú, sympatické. V júli sa jej podarilo minúť len 41 dolárov a zvyšok si preniesla do ďalšieho mesiaca. No ani to jej v auguste nestačilo, pretože celkovo utratila cez 85 dolárov.

Investovala do zážitkov

Vo videách dokumentovala aj konkrétne veci, na ktoré peniaze míňala. Napríklad si za ne zaplatila jazdu na kolotoči, lístok na autobus, alebo vstup do baru, kde oslávila narodeniny svojej kamarátky.

Posledné video, ktoré Alexis na TikToku pridala v polovici januára, ukazuje jej záverečný deň tejto výzvy. Napriek tomu, že v komentároch avizovala, že sa podelí napríklad o informácie, či a koľko ušetrila, už sa tak nestalo.