Mal zneužívať 16-ročnú študentku: Ďalšia hollywoodska hviezda čelí obvineniam zo znásilnenia a zneužívania

BBC, Channel 4 a Amnesty zhromažďujú dôkazy o tvrdeniach o obťažovaní a znásilnení, ktorých sa v rokoch 2006 až 2013 mal dopustiť Russel Brand. Polícia vyzvala všetky potenciálne obete, ktoré sa doteraz možno báli prehovoriť, aby sa prihlásili po tom, ako bol komik obvinený zo znásilnenia, sexuálneho útoku a citového zneužívania.

Bol závislý od sexu

Ako informuje The Guardian, Russel Brand mal podľa obvinení ublížiť štyrom ženám. Objavili sa tvrdenia, že v Los Angeles znásilnil ženu a sexuálne napadol 16-ročnú britskú školáčku. Obvinenia sa objavili cez víkend v Sunday Times. Útoky sa mali odohrať medzi rokmi 2006 až 2013, kedy bol herec na vrchole svojej slávy. Samotný Brand priznal, že bol v tom čase závislý od sexu.

This is happening pic.twitter.com/N8zIKLbJN2 — Russell Brand (@rustyrockets) September 15, 2023

Brand tvrdenia o sexuálnom zneužívaní rázne poprel a uviedol, že čelí množstvu mimoriadne hrubých a agresívnych útokov. Speváčka Dannii Minogue podľa Mail Online označila Branda za šialenca a nechutného predátora, ktorý neakceptuje „nie“ ako odpoveď. Jedna z jeho obetí sa vyjadrila, že ju Brand znásilnil vo svojom dome po tom, ako ju pritlačil o stenu.

Mal zneužívať 16-ročnú študentku

Druhá žena tvrdí, že ju Brand napadol, keď mal 31 rokov a ona mala len 16, ešte chodila do školy. Tvrdí, že s hercom bola vo vzťahu približne 3 mesiace, no po celý čas ju kontroloval a emocionálne ju zneužíval. Počas ich vzťahu ju údajne on sám nazýval dieťaťom. Tretia žena tvrdí, že ju komik sexuálne napadol, keď s ním pracovala v Los Angeles, a že jej pohrozil súdnym konaním, ak to niekomu povie. Štvrtá žena v obvineniach tvrdí, že ju Brand údajne fyzicky a emocionálne zneužíval.

Brand sa ale bráni a tvrdí, že všetky vzťahy, ktoré počas toho obdobia mal, boli zo strany žien dobrovoľné. Vyjadril sa, že zo strany médií ide len o zákerný organizovaný útok na jeho osobu. Brandov prípad zaujal aj Andrewa Tatea, ktorý mu na sociálnej sieti X napísal „Vitaj v klube, Russel Brand“. Branda údajne podporuje aj samotný majiteľ X – Elon Musk.

V súčasnosti 48-ročný Brand, ktorý sa v poslednom čase prehlasuje za gurua v oblasti zdravia, je uprostred národného standup komediálneho turné. V najbližších dňoch má vystúpiť vo viacerých mestách, ale na internete sa objavili výzvy, aby jeho vystúpenia zrušil.