Mal zákaz priblížiť sa k nej, aj tak ju dlhodobo prenasledoval: Muž sa žene vyhrážal zabitím, nadával jej a škrtil ju

Myjavskí policajti zadržali páchateľa, ktorý sa opakovane vyhrážal žene, prenasledoval ju a dokonca ju napadol. Skutkov sa dopustil napriek tomu, že má uložený zákaz vstupu do priestorov, kde poškodená býva, ako aj zákaz zdržiavať sa v jej blízkosti.

Napadol ju napriek zákazu priblíženia

Ako informovala hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Katarína Kuzmová, o tom, či bude obvinený stíhaný väzobne, rozhodne súd v najbližších hodinách.

Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo dostatočne preukázané, že 33-ročný páchateľ najskôr zaklopal žene na okno. Keď ho otvorila, vreckovým nožíkom sa začal rezať na ľavej ruke. Do bytu poškodenej potom hádzal kamene a drievka, vulgárne jej nadával a vyhrážal sa jej zabitím.

Keď sa dostal k poškodenej, vykrútil jej prsty na rukách, hodil do tváre mobilný telefón, dokonca ženu udrel päsťou do rebier, kopal do nôh aj chrbta a škrtil ju, priblížila Kuzmová.

Polícia muža zadržala a umiestnila v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Myjava vzniesol obvinenie 33-ročnému mužovi pre spáchanie prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom nebezpečného prenasledovania a prečinom výtržníctva, uzavrela Kuzmová.

Zároveň bol na obvineného podaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. O tom, či bude obvinený stíhaný väzobne, rozhodne súd v najbližších hodinách.