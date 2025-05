Mal prísť v júni, teraz je všetko inak: Pápež Lev XIV. sa chystal na Slovensko, plány však zmenila nová funkcia

Plány bývalého kardinála Roberta Francisa Prevosta navštíviť Slovensko v najbližších týždňoch sa jeho zvolením za pápeža zrejme zmenili. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober.

Doterajší kardinál mal 1. júna navštíviť Košice, kde mal odslúžiť svätú omšu pri príležitosti 30 rokov od príchodu augustiniánov na Slovensko. Zavítať mal aj na pútnické miesta v Nitre či v Levoči. „Podľa všetkého, tie plány sa už touto voľbou zmenili. Budeme musieť hľadať iných ľudí na zastúpenie,“ povedal.

Bober pripomenul, že s Prevostom, ktorý po zvolení za pápeža prijal meno Lev XIV., sa stretol niekoľkokrát. „Vždy obdivoval náš národ a vernosť predovšetkým Svätému Otcovi počas totality,“ povedal. Verí, že k Slovákom bude mať prinajmenšom taký dobrý vzťah ako pápež František.

Na Slovensko chodieval

Dodal, že Prevost na Slovensko chodieval, a to práve vďaka augustiniánom, ktorí pôsobia na východe. Na sociálnej sieti zverejnili aj fotografiu z roku 2005, ktorá zachytáva jeho návštevu v Košiciach. „Táto komunita je v našej košickej arcidiecéze 30 rokov. On dal podnet na to, aby tu augustiniáni zostali, a dokonca našiel prostriedky na to, aby sa vybudoval kláštor aj kostol, kde pôsobia,“ priblížil Bober.

Zvolenie nového pápeža považuje za dar pre novú etapu v cirkvi aj v súčasnom svete. Podľa neho novozvolenú hlavu katolíckej cirkvi charakterizuje dobrý úsudok a schopnosť rozlišovať. Pripomenul, že bol dobrým spolupracovníkom pápeža Františka. Zároveň je presvedčený, že vo svojom pontifikáte bude chcieť šíriť vo svete pokoj a trvalý mier. Veriacich na Slovensku vyzval na modlitby za múdrosť, silu, rozvahu a duchovnú vernosť nového pápeža.

Biely dym nad Sixtínskou kaplnkou vo Vatikáne sa objavil vo štvrtok (8. 5.) podvečer. Za v poradí 267. pápeža katolíckej cirkvi konkláve zvolilo amerického kardinála Roberta Francisa Prevosta. Je z rádu augustiniánov, v ktorom bol v minulosti generálnym predstaveným. Novozvolený pápež doteraz pôsobil od januára 2023 ako prefekt Dikastéria pre biskupov, predtým bol biskupom v Chiclayu v Peru. Je prvým pápežom zo USA.