Majiteľ Dráčika sa vyjadril ku kritike, ktorá sa na neho vzniesla: Ľudia sa zbláznili a rozdielnosť nás zbližuje

Hračkárstvo Dráčik v poslednej dobe púta množstvo pozornosti. Po vyjadreniach namierených voči LGBT komunite došla trpezlivosť spoločnosti LEGO, ktorá u hračkárstva zastavila inzerciu a zvažuje ďalšie kroky. Nedávno sa k situácii vyjadril aj majiteľ hračkárstva, ktorý sa pod tvrdením aj podpísal.

Aj keď je vysoko pravdepodobné, že majiteľ Dráčika, Dušan Víglaský, je autorom všetkých bannerov na stránke Dráčika, zvyčajne svoje texty, ktoré sa svojským spôsobom vyjadrujú k vojne s nádychom podpory Ruska či kritizujú LGBT komunitu, radšej nepodpisuje.

Nevytvárame toxické prostredie

Víglaský v texte ďakuje za podporu a má radosť z toho, že „toľkým ľuďom záleží na osude Slovenska čím zároveň troškou prispievame k tomu, že táto planéta je ešte nad vodou.“

Píše tiež, že je pochopiteľné, že jeho názory sa môžu odlišovať, no označuje to za normálne. „Nie sme roboti. Podstatné je, že nevytvárame toxické prostredie a rozdielnosť názorov nás zbližuje v komunikácií,“ uvádza v banneri.

Ľudia sa v mnohom zbláznili

Majiteľ Dráčika uvádza, že svet, respektíve ľudia sa v mnohom zbláznili. „Biele vyhlasujú za čierne a čierne za biele, mier za vojnu a vojnu za mier. Prečo to robia? Možno sa boja, neveria si, chcú škodiť alebo pre peniaze. Opakujú niekoho názor lebo si myslia, že ich to zachráni. Lepšie by bolo, keby hľadali pravdu. Možno ešte potrebujú čas.“

Výrobcom ani ľuďom sa jeho správanie nepáči

Statusy Dráčika, teda jeho majiteľa si všimla aj spoločnosť LEGO, ktorá zareagovala zastavením inzercie, pričom zvažuje ďalšie kroky. Iní dodávatelia zatiaľ nevyjadrili otvorené stanovisko, aj keď napríklad spoločnosti ALBI uviedla v komentári na sociálnej sieti, že im situácia nie je ľahostajná.

Správanie hračkárstva sa nepáči ani mnohým ľuďom, ktorí nákup v ňom bojkotujú a radšej inú nakupovať hračky ku konkurencii.